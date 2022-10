De gemeente Zoetermeer heeft tóch de verkeerde boom laten omhakken. Wethouder Marijke van der Meer biedt haar excuses aan voor het eerder verkeerd informeren hierover.

"Deze boom had gekandelaberd (gesnoeid) moeten worden. Bij fysieke inspectie op 26 september is deze fout helaas niet geconstateerd", geeft wethouder Van der Meer toe. Zij spreekt van 'verkeerd informeren' door het college. "Hiervoor bieden wij onze excuses aan." De PvdA en GroenLinks stelden later dat er wel degelijk fouten zijn gemaakt. Zij krijgen nu gelijk.

"Dit is een menselijke fout geweest waarbij een nummer van een te kandelaberen boom is verwisseld met het nummer van een te kappen boom." Ze gaat onderzoeken hoe de fout is ontstaan en waarom het niet eerder is opgemerkt. Ook wil ze weten hoe beschermde diersoorten voortaan beter daadwerkelijk worden beschermd.

In de omgehakte boom leefde de enige kolonie rosse vleermuizen uit de regio. De beschermde soort lijkt nu na jaren uit het Van Tuyllpark verdwenen. De kapwerkzaamheden zijn in elk geval tot nader order stilgelegd. "Als er bomen staan die voor een onveilige situatie zorgen wordt dat gedeelte van het Van Tuyllpark afgesloten voor het publiek."