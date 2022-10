Een 39-jarige man uit Zoetermeer is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van Medemblik. Het slachtoffer werd gestoken na een vechtpartij met meerdere personen die ruzie hadden bij een café aan de Oosterhaven.

De melding van de steekpartij kwam 's nachts omstreeks 2.40 uur binnen bij de politie. In eerste instantie betrof de melding een vechtpartij met meerdere personen, die ruzie hadden in een horecagelegenheid. Daarna waren alle betrokkenen naar buiten gegaan en op straat bleef het onrustig.

Kort hierna werd de 39-jarige Zoetermeerder gestoken, meldt de politie. De hulpdiensten, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse om het slachtoffer eerste hulp te verlenen. De man werd uiteindelijk naar het ziekenhuis in Amsterdam gebracht voor verdere behandeling.

De politie deed dezelfde avond nog uitgebreid onderzoek naar aanleiding van de steekpartij, maar kon de dader niet meer vinden. "Het was een chaotische situatie, dus we hebben ook geen enkel signalement", zegt een woordvoerder van de politie tegen het Noordhollands Dagblad. "Er is een ruzie geweest, maar wat er precies heeft plaatsgevonden is nog niet duidelijk."

De politie vestigt zijn hoop op getuigen en omwonenden die mogelijk camerabeelden hebben van het incident. "We hopen dus dat er getuigen zijn die iemand hebben zien lopen met een mes, met bebloede handen of kleren of in een groep die uit de richting van het incident kwam."