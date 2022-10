In de nacht van zaterdag op zondag heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Spartastraat in Zoetermeer. De wijkagent Buytenwegh spreekt over 'zinloosgeweld na een stapavond'.

De mishandeling zou tussen 01.40 uur en 2.00 uur hebben plaatsgevonden op de Spartastraat in Zoetermeer, vlak achter het Stadshart. De recherche van de politie is op zoek naar getuigen van het uitgaansgeweld. In een oproep op sociale media hoopt de politie meer te weten te komen over de mishandeling. "Heeft u iets gezien en/of heeft u camerabeelden neem dan contact op met het rechercheteam van het basisteam Zoetermeer", aldus de politie.