Woningcorporatie De Goede Woning (DGW) sloopt twee appartementengebouwen aan de Oostergo. Ervoor in de plaats komen twee nieuwe appartementencomplexen.

De woningcorporatie bezit aan de Oostergo twee gebouwen met elk acht woningen, verdeeld over twee bouwlagen. Naar de mening van DGW verkeren ze in slechte staat en is het tijd voor nieuwbouw. De gemeente heeft de sloop goedgekeurd. De huurders kregen al een andere woning en er zitten nu tijdelijke bewoners in de appartementen. Omwonenden kunnen binnenkort hun zegje doen over de plannen, al liggen de hoogte en het aantal woningen al vast.

Het nieuwbouwplan bestaat uit opnieuw twee gebouwen, nu elk drie etages hoog. In totaal keren voor de zestien afgebroken appartementen 27 woningen terug, is het plan van DGW. Dertien daarvan zijn bestemd voor sociale huur en veertien voor middenhuur. Dat betekent dat er ook meer parkeerplekken nodig zijn. Daarvoor volgt nog een oplossing, melden wethouders Ronald Weerwag (wonen) en Ingeborg ter Laak (Meerzicht).

De twee gebouwen horen bij het zogenoemde Pleintjesplan, een eerste experiment met wat we later woonerven of ook wel bloemkoolwijken zijn gaan noemen.