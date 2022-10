Bij de kap van een boom waarin de enige kolonie rosse vleermuizen in Zoetermeer en omgeving woonde, is wel degelijk van alles verkeerd gegaan.

Dat stellen oppositiepartijen GroenLinks en PvdA die de beantwoording van hun mondelinge vragen door wethouder Marijke van der Meer over het verdwijnen van de voor Zoetermeer unieke vleermuizen onvoldoende vinden. De wethouder stelde dat er niks is misgegaan.

De rosse vleermuizen, die tot 40 centimeter spanwijdte hebben, huisden in een boom in het Van Tuyllpark. Na het uitdunnen van dit dichte bosje bleken de vleermuizen voor altijd gevlogen. Dat tot verdriet van Vleermuizenplatform Zoetermeer en natuurliefhebbers en GroenLinks en PvdA die mondeling vragen stelden aan groenwethouder Van der Meer.

Bij de kap zijn wel degelijk fouten gemaakt, vinden de twee fracties. Ze wijzen er op dat is gewerkt met een oude gedragscode groenbeheer, terwijl er al een nieuwe is. En volgend die nieuwe regels had deze kap niet mogen plaatshebben, stellen ze. De partijen willen dan ook weten of er meer bomen zijn gekapt waarbij de oude richtlijnen zijn gehanteerd. Ook zou de nummering van de bomen niet kloppen.