Reizigers kunnen vanaf nu ook met hun betaalpas of creditcard in- en uitchecken in bussen van Arriva.

Als je je ov-chipkaart bent vergeten of er geen hebt kun je vanaf nu ook gewoon met je pinpas inchecken in Arriva bussen in Den Haag en omstreken. 'Reizen met een betaalpas werkt precies hetzelfde als met de ov-chipkaart', legt de vervoerder uit. 'Een reiziger checkt bij het instappen bij de kaartlezer in, vooraan in de bus, met een betaalpas/creditcard of een mobiele betaalpas/creditcard op de smartphone. Bij het verlaten van de bus checkt de reiziger met dezelfde betaalpas uit bij de kaartlezer.'

De ritprijs staat gelijk aan die van het reizen met een ov-chipkaart. Later komt ook de mogelijkheid erbij om een abonnement of kortingsproducten te koppelen aan een betaalpas of creditcard.

De kosten van een dag worden bij elkaar opgeteld en de volgende dag afgeschreven. Arriva heeft wel tips voor de reizigers om problemen te voorkomen. 'Houd één en dezelfde betaalpas voor de kaartlezer bij zowel het in- als uitchecken. Haal deze uit de portemonnee of het telefoonhoesje of selecteer deze bewust op de mobiele telefoon. Zo wordt de juiste pas gescand en het juiste tarief berekend.'