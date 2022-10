Zoetermeer steekt volgend jaar meer geld in armoedebestrijding en veiligheid. Voorlopig weet de gemeente zelf zich financieel te redden, maar na 2025 is er een financieel gat.

Komend jaar vloeien extra miljoenen vooral naar inkomensondersteuning en veiligheid, staat in de begroting 2023-2026. Wethouder Jan Iedema (financiën) verdeelt komend jaar 450 miljoen euro waarvan het leeuwendeel (90 miljoen) voor inkomensondersteuning is. Uit de afspraken die de zes coalitiepartijen in juni maakten, bleek al dat ze inzetten op onder andere meer handhavers en de bestrijding van armoede. Op onderhoud en personeel hoopt het stadsbestuur komend jaar zo'n 9 miljoen euro te besparen.

Tot 2025 is er genoeg geld, daarna gaapt er een gat. Dat is voor veel gemeenten zo doordat compensaties van het Rijk in 2026 wegvallen. Het Rijk is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Zoetermeer ontvangt komend jaar van de 449 miljoen euro aan inkomsten er 316 uit Den Haag. Zoetermeerders betalen in 2023 gezamenlijk 37 miljoen euro aan ozb en 32 miljoen aan heffingen aan de gemeente. De ozb valt komend jaar mee, omdat dit jaar te veel is betaald.