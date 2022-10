Een 87-jarige vrouw is eind juli ernstig gewond geraakt bij een 'zeer hardhandige' straatroof in Zoetermeer. Een nog onbekende man beroofde de vrouw van haar tas, waarna ze hard ten val kwam en haar schaambeen brak. Door de pijn kan ze nu bijna niet meer lopen en is zelfstandig wonen er niet meer bij.

Het slachtoffer was ondanks haar leeftijd een fanatieke wandelaar. Ze liep geregeld door de stad en dat deed ze ook op dinsdag 26 juli. Die dag liep ze rond 17.45 uur over het Ganzevoetpad, toen ze opeens van achter werd aangevallen door een man. Die trok hard aan haar tas, maar de vrouw was niet van plan die zomaar af te geven en verzette zich. De man hield echter ook vol en bleef aan de tas trekken, met als gevolg dat de vrouw uiteindelijk achterover viel en de man weg kon rennen met zijn buit.

Omstanders zagen het allemaal gebeuren en schoten direct te hulp. Eén van hen snelde achter de straatrover aan, die pardoes de tas liet vallen. 'Die heeft de vrouw dus terug, maar haar vrijheid is ze kwijt', klinkt het vanuit de politie.

In opsporingsprogramma Team West besteedde de politie aandacht aan de zaak. "Begrijpelijk dat mevrouw hier heel emotioneel over is", aldus de presentatrice van het programma. "En dat ze boos is op de man die haar dit heeft aangedaan. Eigenlijk heeft hij gewoon haar vrijheid afgepakt. Hij heeft een zelfstandig leven verwoest van een 87-jarige vrouw, omdat hij zo nodig haar tas moest hebben."

Door de breuk in haar schaambeen kan de vrouw nu amper lopen en is ze aan bed of stoel gekluisterd, stelt de politie. De vrouw woont niet ook meer zelfstandig en verblijft in een zorgpension.

Wie meer weet over de zaak, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.