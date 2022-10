Onder invloed van drank en drugs beging een bestuurder afgelopen weekend wel een hele dure inschattingsfout. De automobilist crashte een gehuurde Lamborghini Urus, met een nieuwwaarde van bijna 250.000 euro, tegen de vangrail.

'U gaat hier rechtdoor, kan dat?', grapt de politie Zoetermeer op sociale media. Bij het bericht staat een foto van de verwoeste wagen boven aan de afrit van de Afrikaweg. 'De bestuurder van deze Duitse Lamborghini Urus dacht dat hij hier wel rechtdoor kon rijden.'



Hulpdiensten rukten uit om de bestuurder bij te staan. Hij bleek niet gewond, maar de wagen lag wel flink in de kreukels.

De man werd vervolgens door de politie gecontroleerd. Hij bleek zowel onder invloed van alcohol als drugs. 'Dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij deze grove inschattingsfout', aldus de politie. De man was zelf niet de eigenaar van de dure bolide. 'Wanneer de kater is weggetrokken ontkomt de bestuurder er niet aan om de verhuurder in kennis te stellen dat deze 'Lambo' niet meer in geheel originele staat zal terugkeren.'