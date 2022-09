Zoetermeer krijgt definitief een eigen herdenkingsboom voor de slachtoffers van corona. Een speciaal herdenkingsbos komt er daarentegen niet.

In Park Palenstein komt de herdenkingsboom voor Zoetermeerse slachtoffers van het coronavirus. Het wordt een Europese Hopbeuk (Ostrya carpinifolia) in de buurt van het openluchttheater.

Twee jaar geleden vroeg de gemeenteraad ook aan het toenmalige stadsbestuur om een plek te zoeken voor een herdenkingsbos. Vervolgens werd de Nieuwe Driemanspolder als mogelijke locatie aangewezen waar mensen een boom kunnen planten ter nagedachtenis aan iemand. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen andere plekken zijn voor het 'momentenbos'.

"Deze zijn er niet omdat de bestaande stad en parken grotendeels af zijn. Hierom houden we vast aan de Nieuwe Driemanspolder (N3MP). Ondertussen is er echter in het Voedselbuurtbos GeuzeGroen de mogelijkheid ontstaan om bomen te adopteren", zegt wethouder Marijke van der Meer. Dat voldoet volgens haar aan de eisen in de aangenomen motie. De gemeente gaat in dat bos een grote boom adopteren en in overleg met de stichting een permanente naamsvermelding en bankje of picknicktafel plaatsen.