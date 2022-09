Het LangeLand Ziekenhuis is vanaf komend weekeinde een volledig rookvrije locatie. Roken in het gebouw was al langere tijd verboden.

Op de dag dat de spoedeisende hulp heropent, is het niet meer toegestaan om in de buurt van het LangeLand te roken. Het ziekenhuis is vanaf komende zaterdag geheel rookvrij. Dat betekent dat ook op het buitenterrein niet meer mag worden gerookt.

"Onder roken verstaan we alle vormen van rokerij. Dus van de sigaret, sigaar en pijp tot de e-sigaret, jointje, snus en pruimtabak. Hiermee sluiten we ons aan bij de andere ziekenhuizen in het land die al een rookvrij terrein hebben", meldt het LangeLand Ziekenhuis. Als bezoekers toch roken worden zij door de beveiligingsdienst aangesproken en krijgen zij uitleg over de nieuwe regels. Bezoekers die hulp willen bij het stoppen, kunnen langs bij de rook-stop-poli van het LangeLand. Daarvoor is wel eerst een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Heropening

Deze zaterdag is de spoedeisende hulp weer dagelijks geopend, behalve voor ambulancepatiënten tussen 21.00 en 8.00 uur. Sinds 2 augustus was de SEH drie dagen in de week dicht, tussen 8.00 uur en 8.00 uur.