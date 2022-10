Casa hoeft niet weg. Uit een proefperiode blijkt dat dé coffeeshop van Zoetermeer geen minderjarige gymnasten van Gymworld aantrekt.

Bij onder meer de gemeente, politie en handhaving zijn geen aanwijzingen binnengekomen dat Casa aantrekkingskracht heeft op de minderjarige bezoekers van Gymworld. "Het is opgevallen dat de minderjarige gebruikers van Gymworld in de regel door hun ouders gehaald en gebracht werden naar Gymworld. De minderjarigen werden begeleid en stonden min of meer 'onder toezicht' van hun ouders", meldt burgemeester Michel Bezuijen.

Eind 2019 werd een proefperiode van één jaar ingesteld om te kijken welk effect Casa zou hebben na de komst van de nieuwe sporthal. Vanwege corona en de geldende maatregelen was dat echter niet goed te testen. Hierop werd besloten voor een extra proeftermijn van een half jaar. Een coffeeshop mag immers niet binnen 350 meter van een plek zitten waar kinderen komen.

"Op basis van de evaluatie van de proefperiode kan worden geconcludeerd dat het niet nodig is Casa in verband met de komst van Gymworld te verplaatsen." Als poppodium de Boerderij in 2026 verhuist naar de nieuwbouwlocatie, iets verderop, gaat Casa mee.