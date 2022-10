Een persoon is maandagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op het Koraalrood in Zoetermeer.

Een automobilist knalde rond 9.00 uur tegen een geparkeerde personenauto. De hulpdiensten rukten uit om de bestuurder bij te staan. De bestuurder is door hulpverleners uit de auto gehaald. Na behandeling door ambulancepersoneel is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.



De schade aan beide wagens is fors. Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen afgesleept.



Hoe het ongeval kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.