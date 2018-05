Over de kool en de geit

Door Martine Hafkamp

De grote positieve verrassing van het jaar 2014 was ongetwijfeld de Chinese beurs. Zo kan de Chinese aandelenmarkt terugkijken op het meest winstgevende jaar sinds 2009.

De hoofdindex van China, de Shanghai Composite, steeg meer dan 50 procent (in renminbi). De index begon het jaar op 2.112 punten. In de zomer kwam er leven in de brouwerij en begon de beurs op te lopen om uiteindelijk het jaar af te sluiten met 3.214 punten.

Overigens was deze winst voor Europese beleggers nog veel interessanter. Door de daling van de euro realiseerden zij in euro’s een rendement van meer dan 70 procent! Begin vorig jaar waren er weinig analisten te vinden die dit hadden durven voorspellen.

Buitenlandse aandelen

Vorig voorjaar kondigden de Chinese autoriteiten de zogenaamde ‘Connect’ af die buitenlandse beleggers in staat stelt aandelen op het Chinese vasteland te kopen. Omgekeerd konden Chinese beleggers buitenlandse aandelen aanschaffen. Weliswaar nog met beperkingen maar een eerste stap op weg naar volledige liberalisatie was gezet. Uiteindelijk werd de invoering nog uitgesteld maar halverwege november was het zover.

Hiernaast speelde de angst voor de Chinese groeivertraging een grote rol. Het is de bedoeling om de groei van de Chinese economie gestaag in te laten zakken naar een lager niveau.

Teneinde deze groeiafvlakking gecontroleerd te laten verlopen, de groeiafname is door de autoriteiten ingecalculeerd in het kader van de geplande omschakeling van een export gedreven naar een consumptie gedreven economie, heeft de centrale bank van China een start gemaakt met het verlagen van de rente.

Voorlopig worden de kool en de geit gespaard, want uit recente cijfers bleek dat de economische groei vorig jaar is uitgekomen op 7,4 procent. Hoewel dit cijfer beter was dan verwacht, is het wel het laagste groeipercentage sinds 1990.

Vuur en vlam

Beide bovengenoemde gebeurtenissen zetten de beurs van Shanghai in vuur en vlam. Ondanks deze forse stijging verwachten experts dat de rek er voor de aandelenmarkt van China voorlopig nog niet uit is en dat ook 2015 een mooi jaar kan worden. Beleggingen waar Chinese particulieren hun geld recent in hebben gestoken, bijvoorbeeld vastgoed, kunnen het in 2015 minder gaan doen.

Men verwacht een rotatie van vastgoed naar aandelen. In eerste instantie zal naar verwachting vooral de oude economie, waaronder de bankensector, het goed gaan doen. In de tweede helft van het jaar verwacht men de opkomst van nieuwe sectoren als de IT.

Ook verwacht men de komende maanden meer actie van de autoriteiten om de Chinese economie gecontroleerd te laten inzakken. Zo heeft de PBOC (de centrale bank) nog ruimte om de rente verder te laten dalen. In dat opzicht blijft China aantrekkelijk voor beleggers in 2015, zeker nu de meest recente inkoopmanagersindex van HSBC erop duidde dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie weer toeneemt.

Optimistisch

Dat stemt mij optimistisch voor de Chinese beurs. Ondanks de forse stijging van de afgelopen maanden heeft China nog voldoende potentieel.

Bedenk daarbij dat de Chinese beurs sinds 2009 niet veel heeft gedaan in tegenstelling tot de westerse beurzen. Zo verdrievoudigde de Amerikaanse beurs in deze periode terwijl de Chinese beurs in de zomer van 2014 nog op hetzelfde niveau stond als in het voorjaar van 2009. Deze achterstand lijkt men nu in te lopen.

De oude top van 6.000 punten uit 2007 is nog een eind weg, maar het heeft er alle schijn van dat 2015, na een voorzichtige start, wederom een mooi beursjaar zal worden. Vooruit met de geit, zeg ik dan maar…

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2012 de Gouden Stier voor de Beleggingsexpert van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp