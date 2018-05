Spel zonder grenzen

Door Martine Hafkamp

Veel investeerders worden in deze beslissing gesterkt doordat veel zogenaamde kundigen nogal enthousiast zijn over deze beleggingscategorie.

Nu is het schier onmogelijk om voor dergelijke draaipunten exact de juiste timing te bepalen. High yield obligaties geven in verhouding nog aardige effectieve rendementen, maar de risico-opslagen zijn weer gedaald tot niveaus van voor het uitbreken van de kredietcrisis.

Inflatie en rente schijnen de bocht uit te gaan vliegen, en dat is slecht voor obligaties. De vraag is echter wanneer dit zal gebeuren. Voorlopig hebben de diverse landen en economische blokken nog aardig wat schuld afbouw voor de boeg.

De aandacht gaat dan altijd in eerste instantie uit naar Europa en de Verenigde Staten maar hetzelfde kan gezegd worden voor een aantal landen in Azië.

Bedrijfsresultaten

Feit is dat veel bedrijven goed marcheren en een gezonde balans hebben. Tot op heden is het merendeel van de gepubliceerde bedrijfsresultaten in de Verenigde Staten goed. Meer dan 60 procent van de ondernemingen heeft de omzetverwachtingen overtroffen. Dat is een positief teken, want analisten maakten zich vooral druk om die omzet.

Winsten kunnen relatief eenvoudig gemanipuleerd worden en nog relatief lang opgerekt, door te snijden in kosten in een teruglopende economie. Omzetcijfers zijn niet zo eenvoudig te veranderen, de tot nu toe bekendgemaakte omzetcijfers zijn gewoon goed! De meeste gerealiseerde winsten trouwens ook; 59 procent overtreft de verwachtingen.

Bij een aantal bedrijven puilt het geld zo de zakken uit, dat men massaal overgaat tot het inkopen van eigen aandelen. In de gevallen waar dit percentage beperkt is in verhouding tot de vrije kasstroom en de rest van de balans ook in orde is, is dit geen probleem.

Er zijn echter ook voldoende gevallen voorhanden waar aandeleninkoop en dividenduitkering in verhouding wel heel veel cashflow opslokken. Ik wil niet beweren dat dat geen aardige bedrijven zijn, maar hier zou ik niet meer in beleggen.

Dow Jones

De Dow Jones en de S&P 500 staan nog maar een paar procent onder hun all time high, net zoals Dow Jones Transportation Index en de Russell 2000. Zeg niet dat deze bullmarket niets voorstelt.

De stijging sinds 9 maart 2009 is met een opgaande lijn van niet minder dan 480 dagen zonder een correctie van meer dan 10 procent uitermate indrukwekkend. In Europa noteert de Duitse DAX eveneens al bijna op het hoogste punt ooit. De volatiliteitsindex aan de andere kant is op een extreem lage waarde aanbeland.

Valutaoorlog

Is alles koek en ei? Nee, u moet alert blijven op de risico’s die op altijd de loer liggen. Zo is de financiële wereld momenteel in de ban van een valutaoorlog. Dat is van belang voor eenieder die zich op enigerlei wijze bezig houdt met beleggen. Het lijkt wel een spel zonder grenzen, waarin het ene na het andere economische blok zijn munt, meestal indirect, aan het devalueren is.

De Japanners doen een duit in het zakje met hun nieuwe monetaire beleid door obligaties te gaan opkopen. Hoewel het officieel een zoveelste poging is deflatie tegen te gaan, is het achterliggende doel een daling van de yen te bewerkstelligen.

De Zwitsers hebben sinds het najaar van 2011 de Zwitserse franc vast gekoppeld aan de euro. Het liefst zien ze de franc dalen en dat gebeurt de laatste dagen. De Amerikanen zetten met hun QE 4-ever beleid als bijeffect eveneens in op een zwakkere dollar.

De dupe

Als gevolg hiervan zijn wij, arme Europeanen wederom de dupe. De euro wordt immers duurder en duurder. Dat is slecht voor de exportpositie van onze bedrijven.

Het gebeurt ook nog eens precies op het moment dat de eurozone het ergste achter de rug lijkt te hebben en zelfs aan het herstellen is. De komende maanden zou de dure euro zou weleens het probleem van de eurozone kunnen worden.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2012 de Gouden Stier voor de Beleggingsexpert van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp.