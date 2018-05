Sell in May?

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

De laatste tijd vallen enkele macro economische cijfers (vooral wat de werkgelegenheid betreft) uit de Verenigde Staten in meer of mindere mate tegen. Dat lijkt erop te duiden dat de Amerikaanse economie wat minder hard groeit dan wellicht eerder werd verondersteld.

De tot op heden gepubliceerde bedrijfscijfers over het eerste kwartaal zijn echter over het algemeen goed. Tot op heden overtrof ongeveer 77 procent van de bedrijven uit de S&P de winstverwachtingen. Met een gemiddelde stijging van de netto winst van 6 procent is dat een uitstekend resultaat.

Wereldwijde aanwezigheid van de desbetreffende ondernemingen speelt daarbij een grote rol. Goede resultaten van bedrijven als IBM, Microsoft, Apple, General Electric, Google, Apple en vrijwel alle grote Amerikaanse banken lijken het beursherstel te ondersteunen.

Volgens Jim O’Neill van Goldman Sachs zijn de bedrijfscijfers een bevestiging van de importantie van de Chinese consument. Zo geeft Apple al aan dat 20 procent van haar verkopen uit China komt.

Dat onderschrijft het beeld dat China aan het veranderen is van een exportgedreven economie naar een meer door consumenten gedreven economie. O’Neill denkt ook dat de Chinese consument de komende jaren geld blijft uitgeven.

Werkloosheid

Helaas daalt de Amerikaanse werkloosheid de laatste weken minder hard dan eerder het geval was. Nadat loonstrookjesverwerker ADP al mindere cijfers bekendmaakte, viel het aantal van 115.000 nieuwe banen over de maand april de markt tegen. Waarschijnlijk komt de lagere banengroei deels door de zachte winter in de Verenigde Staten.

Daardoor kwamen of bleven in de wintermaanden meer mensen dan gebruikelijk aan het werk. Als gevolg daarvan daalt in het voorjaar de werkloosheid dus minder hard. Het is afwachten wat de komende maanden ons gaan brengen. Vergeet niet dat werkloosheid qua indicator achterlopend is!

Jongeren

Reden tot zorg is dat, net als hier, ook veel Amerikaanse jongeren werkeloos zijn. Als we de vergelijking met Europa trekken zien we dat in Spanje de werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar meer dan 50 procent bedraagt. In Ierland zit ongeveer een derde van de jongeren zonder werk. In de Verenigde Staten bedraagt dit percentage ‘slechts’ 16,5 procent.

De groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal was met 2,2 procent lager dan de verwachte 2,5 procent. Het consumentenvertrouwen aan de andere kant was wel weer goed. De kleine correctie (in de Verenigde Staten is de S&P 500 met maar ruim 4 procent gedaald) heeft het beleggersentiment wel flink aangetast.

Deze indicator daalde onder invloed van de negatieve berichtgeving uit vooral Europa naar het laagste punt van 2012. Maar, feitelijk is dat weer goed nieuws, want er is dus nog ruimte naar boven.

Europa

Ook in Europa zijn de bedrijfscijfers over het algemeen niet slecht. Shell, Unilever, Randstad, Philips, Vinci, etc., toch niet de minsten, zijn slechts een paar van de ondernemingen die de verwachtingen overtroffen. Al met al lijken we nog steeds in een consolidatiefase te zitten met de beurzen.

Na het herstel sinds eind november weten we het even niet meer. Betere berichten over de economie in de Verenigde Staten en/of enige verlichting ten aanzien van de eurocrisis kunnen weer voor een opleving zorgen.

Het kon wel eens zo zijn dat degenen die steeds geroepen hebben dat het herstel van deze bankencrisis meer tijd vergt dan een herstel van een ‘normale’ recessie gelijk gaan krijgen. In een klimaat van deleveragen (versterkt door de vergrijzing) is niet veel ruimte voor veel economische groei.

Ondertussen wordt de rente op bedrijfs- en staatsobligaties (en spaarrekeningen) lager en lager. Op beide zaken kunnen beleggers hun beleid aanpassen.

Veel particuliere en institutionele beleggers worden vanzelf richting (dividend) aandelen gedreven. Aandelen zijn in het algemeen nog steeds laag gewaardeerd, zeker vergeleken met obligaties. Zoek daarbij naar solide internationaal georiënteerde bedrijven met een mooi dividend en succesvolle nichespelers met groeipotentie.

Sell in May

Met betrekking tot de bekende beleggerwijsheid ‘Sell in May’ nog even het volgende. Het is waar dat de zomerperiode op de beurzen historisch gezien een mindere periode is dan de winterperiode.

Maar uitgerekend in de jaren dat er in de Verenigde Staten een president gekozen moet worden is dat niet het geval. Dan blijkt de zomerperiode veelal juist wel een goede tijd om te beleggen. Die vlieger gaat natuurlijk niet iedere vier jaar op maar meestal wel.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp.