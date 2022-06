Willem Holleeder is vrijdag in hoger beroep wederom veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 64-jarige crimineel is ook door het gerechtshof in Amsterdam schuldig bevonden aan alle vijf de moorden, aanslagen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Volgens het gerechtshof ligt er voldoende bewijs dat de als "kille en gewetenloze" omschreven Holleeder een sturende rol heeft gespeeld bij de liquidaties op Cor van Hout (2003), Willem Endstra, Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Ook de betrokkenheid van Holleeder bij de aanslag op het leven van John Mieremet in 2002 en diens dood in 2005 is wettig en overtuigend bewezen.

De verklaringen van de zussen van Holleeder, Astrid en Sonja en ook zijn ex-vriendin Sandra den Hartog zijn betrouwbaar en daarmee belangrijk bewijs. Volgens het hof is nergens uit gebleken dat de vrouwen een belang hadden om belastend te verklaren over Willem Holleeder.

Deze verklaringen worden volgens het hof niet alleen ondersteund door dossierstukken, maar ook door de opnamen die Astrid Holleeder heeft gemaakt. Op basis van deze gesprekken is volgens het hof duidelijk "waartoe Holleeder in staat is."

Holleeder bekende moorden tegenover getuigen

Ook verklaringen van de kroongetuigen in deze zaak, Peter la Serpe en Fred Ros zijn volgens het hof bruikbaar voor het bewijs. Dat geldt ook voor de vermoordde Endstra, die verklaringen aflegde tegenover de politie voor zijn dood.

En dat is belangrijk want het zijn deze personen tezamen die hebben gezegd dat Holleeder tegenover hen de liquidaties heeft bekend. Motief voor de moorden waren onderlinge criminele conflicten.

Het hof plaatst Holleeder in een criminele organisatie samen met de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis en de in 2017 tot levenslang veroordeelde Dino Soerel.

Holleeder eerder veroordeeld voor ontvoering en afpersingen

Holleeder werd eerder veroordeeld tot elf jaar voor zijn rol bij de ontvoering van Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer eind 1983. In 2007 werd Holleeder schuldig bevonden aan het afpersen van onder anderen zakenman Endstra en kreeg hij negen jaar cel.

in 2014 werd hij aangehouden voor de moorden op Houtman en Van der Bijl. Een verdenking uitgebreid tot de zaken waar het in dit proces om draait met een levenslange gevangenisstraf tot gevolg