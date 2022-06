Het gerechtshof Amsterdam spreekt vrijdag het oordeel uit in het hoger beroep tegen Willem Holleeder. De inmiddels 64-jarige man werd eerder veroordeeld tot levenslang, een straf die hem ook nu boven het hoofd hangt.

"Ik ben stap voor stap weer gegaan en uiteindelijk elke dag, ja", aldus Willem Holleeder in 2018 over zijn bezoekjes aan Amsterdam. "Ik ben en blijf een Jordanees en het gaat toch om die Westertoren." Het is een antwoord dat Holleeder gaf aan de toenmalige officier van justitie Sabine Tammes, toen het proces nog bij de rechtbank liep.

Tammes citeerde uit een gesprek dat Holleeder in 2011 voerde met een reclasseringsmedewerker. Daarin zei hij afstand te willen nemen van het criminele milieu en Amsterdam. Zonder succes.

Holleeder groeide op in de Amsterdamse volkswijk de Jordaan met uitzicht op de Westertoren. Het nooit meer kunnen zien van de hoogste kerktoren in Amsterdam werd voor sommige procesdeelnemers een metafoor voor de straf die de man zou verdienen.

Verdacht van aansturen vijf moorden

Vrijdag is het aan het hof om te bepalen of Holleeder straf verdient, en zo ja welke. De vorige maand 64-jaar geworden crimineel wordt ervan verdacht een aandeel te hebben gehad in de moord op Cor van Hout in 2003 en de dood van Robert ter Haak, die naast Van Hout stond toen hij werd doodgeschoten in Amstelveen.

Holleeder zou ook betrokken zijn bij moord op zakenman Willem Endstra in 2004 en de zware mishandeling van David Denneboom, die bij Endstra op bezoek was en in zijn knie werd geschoten.

Hij zou daarnaast de liquidaties van Kees Houtman en John Mieremet hebben uitgelokt, beide in 2005. Ook een mislukte aanslag op Mieremet wordt Holleeder aangerekend. Het laatste slachtoffer is Thomas van der Bijl, die in 2006 in zijn kroeg in Amsterdam werd doodgeschoten.

Holleeder schuldig bevonden in 2019

Holleeder ontkent iedere betrokkenheid, maar werd op 4 juli 2019 aan alle feiten schuldig bevonden met een levenslange gevangenisstraf tot gevolg. De rechtbank zag zelfs aanwijzingen dat Holleeder verantwoordelijk was voor de dood van Sam Klepper in 2000, zonder dat hij hiervoor werd vervolgd.

Dit alles sterkte Holleeder in zijn overtuiging dat zijn schuld al van tevoren vaststond. Het deed hem openlijk twijfelen aan het Amsterdamse gerechtshof, dat zijn hoger beroep zou gaan behandelen. Dit had alles te maken met de uitspraak in het liquidatieproces Passage in 2017. Hoewel Holleeder niet terechtstond, kwam zijn naam toch terug in het vonnis als onderdeel van de criminele organisatie die wel terechtstond.

Het hof achtte zich prima in staat om onafhankelijk over Holleeder te oordelen en wist gaandeweg het hoger beroep het vertrouwen te winnen. In zijn laatste woord richtte Holleeder zich tot de raadsheren (titel van rechters in hoger beroep) en sprak zijn dank uit omdat ze het dossier zo goed tot zich hadden genomen.

Visie OM onveranderd

De visie van het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging is hetzelfde gebleven. Justitie ziet Holleeder als meesterintrigant, met "macht, afgunst en geldbejag" als motieven voor zijn daden. Advocaten Sander Janssen en Desiree de Jonge hebben betoogd dat het makkelijk wijzen is naar Holleeder, maar dat er genoeg andere criminelen waren met een motief voor de moorden in dit proces. Naast de verklaringen van de zussen van Holleeder ontbreekt volgens de raadslieden hard bewijs.

Vanaf 10.00 uur doet het hof uitspraak in het extra beveiligde Justitieel Complex Schiphol. Dan komt er een vrijwel definitief antwoord op de vraag of Holleeder de Westertoren ooit nog te zien krijgt.