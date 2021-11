Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag ook in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf geëist tegen een "meedogenloze" Willem Holleeder. Volgens justitie heeft de man de opdracht gegeven voor vijf moorden.

In een twee dagen durend requisitoir zette het OM uiteen hoe Holleeder volgens justitie een aandeel had in de moorden op onder anderen Cor van Hout en Willem Endstra. Bewijs hiervoor zijn onder meer de verklaringen van de zussen van Holleeder.

De eis van levenslang kwam dan ook niet als een verrassing. Het was de eis die het OM ook al vroeg bij de rechtbank en tevens de straf die vorig jaar aan de 63-jarige Holleeder werd opgelegd.

Volgens de aanklagers had Holleeder verschillende motieven, zoals geldelijk gewin of omdat het slachtoffer (bijvoorbeeld in het geval van John Mieremet) het op zijn leven had voorzien.

OM bestempelt Holleeder als meesterintrigant

"Moord hoort bij de ernstigste misdrijven die ons land kent", hield de officier van justitie het gerechtshof in Amsterdam voor. "Niemand heeft het recht om te beschikken over andermans leven. Toch is dat wat verdachte heeft gedaan."

"Hij heeft voor eigen rechter gespeeld", vervolgde de officier. Dit alles kwam volgens het OM voort uit "machtswellust, afgunst en winstbejag."

Het OM omschreef Holleeder als een "meesterintrigant", die doelbewust voor een crimineel leven heeft gekozen.

Als onderbouwing voor het eisen van een levenslange gevangenisstraf zei de officier dat "Verdachte meermalen onherstelbaar leed heeft toegebracht en daar passend en evenredig op moet worden gereageerd."

Uitspraak pas op 14 juni

Holleeder zelf zei in een eerste reactie niet verrast te zijn door de eis. "Ik heb het verhaal aangehoord", verwijzend naar het requisitoir. Hij zei zich in te hebben gehouden omdat hij overal wel op had willen reageren. Hij liet het hof weten dat hij zich nooit met liquidaties heeft bemoeid.

De advocaten van Willem Holleeder komen volgende week aan het woord. Pas op 14 juni zal het hof uitspraak doen.