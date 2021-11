Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in het hoger beroep duidelijk gemaakt dat de verklaringen van Willem Holleeder over de verdenkingen beschouwd moeten worden als "opportunistisch". De zittingsdag in de rechtbank van Schiphol staat in het teken van de eerste dag van het slotbetoog, met morgen de strafeis.

Officier van justitie Koos Plooij haalde in de rechtbank enkele voorbeelden aan waaruit zou blijken dat Holleeder indien nodig zijn verklaringen aanpaste om het verhaal kloppend te maken.

De 63-jarige Holleeder werd vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, omdat hij schuldig werd bevonden aan alle ten laste gelegde feiten. Er is weinig twijfel dat het OM donderdag opnieuw een levenslange straf zal eisen.

Het OM bezwoer Holleeder ondanks de eerdere veroordeling een "faire kans" te hebben gegeven en dat wat Holleeder naar voren heeft gebracht in hoger beroep niet "zonder meer als onwaar te hebben aangehoord."

Het viel het OM echter op dat Holleeder zich op belangrijke momenten en "tegen zijn normale patroon in" heeft beroepen op zijn zwijgrecht. Met dat normale patroon doelde de officier op de spraakzame houding van Holleeder. Veel van zijn verklaringen zijn volgens het OM niet te onderbouwen met bewijs.

Bewondering voor verklaringen zussen Holleeder

Daartegenover staan de verklaringen van vele getuigen die volgens het OM wel betrouwbaar zijn. De belangrijkste daarvan zijn de zussen Holleeder. Na het opnieuw horen van Sonja en Astrid Holleeder in hoger beroep blijft justitie erbij dat de verklaringen bruikbaar zijn voor bewijs.

"Haar verklaringen getuigen van oprechtheid en moed", zegt het OM, verwijzend naar Astrid Holleeder. "Eigenbelang of geldelijk gewin was geen motief, wraak evenmin. Uit haar verhaal spreekt compassie, die getuigt van de worsteling die ze heeft doorgemaakt. Ze wilde haar broer niet verraden, maar kon uiteindelijk niet anders", aldus de aanklagers.

Het OM gaat in zijn betoog nog in op de afzonderlijke verdenkingen, waaronder de moorden op Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), John Mieremet en Kees Houtman (beiden vermoord in 2005) en Thomas van der Bijl (2006). Donderdagmiddag volgt de strafeis.