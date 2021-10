Willem Holleeder heeft de kans zijn zus Astrid vrijdag vragen te stellen grotendeels aan zich voorbij laten gaan. Het was de tweede dag in het hoger beroep waarop de vrouw werd gehoord. Volgens broer Willem was vragen stellen zinloos.

Hiermee zit het verhoor van Astrid erop en is haar actieve rol in het proces tegen haar broer zo goed als zeker afgelopen. Mede op basis van haar verklaringen werd Willem Holleeder in juli 2019 tot levenslang veroordeeld voor zijn rol bij vijf liquidaties.

Dinsdag werd Astrid ondervraagd door het gerechtshof en maakte Willem Holleeder nog driftig notities. Daarnaast liet hij zijn ongenoegen merken toen hij het niet eens was met de antwoorden van zijn zus.

Toen hem vrijdag de gelegenheid werd geboden vragen te stellen, hield hij het bij de vraag hoe Astrid erbij kwam dat Cor van Hout er meerdere vrouwen op naast hield en wie die vrouwen waren. Van Hout was de partner van hun oudste zus, Sonja.

Wie die vrouwen waren, wist Astrid niet. Dat was reden voor Willem om zijn verhoor te staken. Vragen stellen had volgens hem geen zin. "Ik krijg toch alleen maar leugens", was zijn uitleg. "Ze zit de hele dag al te liegen."

Willem Holleeder: 'Tegen leugenaars is het moeilijk vechten'

Wat volgde was een toelichting van Holleeder op de verklaringen van zijn zus, die volgens hem in elkaar zijn gestoken om geld. Het werd een herhaling van het verhaal dat hij eerder bij de rechtbank afstak: er is niks van waar, "maar tegen leugenaars is het moeilijk vechten."

Volgens Astrid is haar broer wel degelijk betrokken bij de moorden op onder anderen Van Hout, Willem Endstra en Thomas van der Bijl. Willem Holleeder zou dit in persoonlijke gesprekken hebben toegegeven of erop hebben gehint.

Den Hartog moet criminele erfenis terugbetalen

Maandag is het de beurt aan Willems zus Sonja om te getuigen en op donderdag 7 oktober is de ex van Holleeder, Sandra den Hartog, aan de beurt. Het Openbaar Ministerie (OM) liet weten dat er in het geval van Den Hartog na lange tijd een vervolgbeslissing is genomen.

De vrouw was jarenlang getrouwd met crimineel Sam Klepper en zij zal zijn criminele erfenis dan ook moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen beide partijen om tot een goede afwikkeling te komen. Lukt dat niet, dan moet Den Hartog voor de rechter verschijnen.

De advocaten van Holleeder hebben het altijd opmerkelijk genoemd dat deze beslissing zolang op zich heeft laten wachten. Ze zagen een mogelijk relatie met het afleggen van verklaringen door Den Hartog en waren benieuwd of hier afspraken over zijn gemaakt.

Weer een andere getuige, Peter La Serpe, is nog altijd spoorloos. Het OM weet niet waar de man is die als kroongetuige fungeerde en in het kader van een getuigenbeschermingsprogramma met een nieuwe identiteit in het buitenland was ondergebracht.