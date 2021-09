Astrid Holleeder nam dinsdag na 2,5 jaar weer plaats als getuige in de zaak tegen haar broer Willem. Een zaak die voor haar nog steeds emotioneel zwaarbeladen is, zo hield ze het gerechtshof Amsterdam voor.

Het hoger beroep tegen Willem Holleeder is beland in de fase waarin zijn zussen Astrid en Sonja en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog opnieuw worden gehoord. Op basis van hun eerdere verklaringen veroordeelde de rechtbank Willem Holleeder tot een levenslange gevangenisstraf.

Holleeder wordt verantwoordelijk gehouden voor een serie moorden gepleegd in de periode van 2003 tot en met 2006. De 63-jarige crimineel wordt gezien als de opdrachtgever.

Op de vraag van het hof of Astrid nog wilde terugkomen op een van haar eerder afgelegde verklaringen, reageerde de vrouw lachend: "Rare vraag, maar nee." Toen het hof haar vervolgens vroeg waar ze haar verklaringen op heeft gebaseerd, verwees ze naar het leven met haar broer en de in 2003 vermoorde Cor van Hout, die tevens de man van haar zus Sonja was.

Familie Holleeder voelde voor Astrid als een team

Astrid omschreef hoe de familie Holleeder in haar beleving een team vormde, met een gevoel van "wij tegen de boze buitenwereld." Dit beeld veranderde volgens Astrid in 1996 na de eerste aanslag op Van Hout en de vermeende betrokkenheid daarbij van haar broer.

Een broer waar ze ondanks alles nog steeds van zegt te houden. "Het is alsof een normale familie ruzie heeft, maar bij ons gaat het een stapje verder: het gaat om leven en dood." Astrid Holleeder verklaarde al eerder dat de moorden waar het in dit proces om draait voor haar reden waren om naar de politie te stappen. Ze beschouwt het getuigen nog altijd als een duivels dilemma.

Willem Holleeder staat niet terecht voor die mislukte aanslag, maar wel als opdrachtgever voor de moord op Van Hout in 2003. Daarnaast wordt de 63-jarige crimineel verantwoordelijk gehouden voor nog eens vijf dodelijke slachtoffers. Zaken waar hij door de rechtbank allemaal schuldig aan is bevonden, wat in juli 2019 leidde tot een levenslange gevangenisstraf.

Astrid zegt zich na vonnis te hebben afgesloten

Astrid vertelde hoe ze zich na de uitspraak voor alles had afgesloten wat met die zaken te maken had. Ze heeft geen televisie meer en zei ook het nieuws niet meer te volgen. "Ik wil er niet mee geconfronteerd worden", verduidelijkte ze. "Ik geef u antwoorden en wat u ermee doet, maakt me eigenlijk niet uit."

In hoger beroep is het niet de bedoeling dat een hof een verhoor zoals door de rechtbank afgenomen, volledig overdoet. De vragen van het hof focussen op onderdelen die voor de raadsheren nog onduidelijk zijn. Zo werd er dinsdag gesproken over de moord op Van Hout en de verhouding tussen Astrid en haar broer.

Vrijdag gaat het verhoor van Astrid verder en mag de advocaat van Willem Holleeder, Sander Janssen, vragen stellen, net als Willem zelf. Maandag en dinsdag getuigt zus Sonja.