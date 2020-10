Oud-officier van justitie Fred Teeven heeft donderdag getuigenverklaringen afgelegd in het proces tegen Willem Holleeder. Hij gaf onder meer toe zus Astrid Holleeder lang te hebben tegengewerkt zodat ze geen strafrechtadvocaat kon worden.

Teeven maakte dit duidelijk naar aanleiding van vragen van de advocaat van Willem Holleeder, Sander Janssen, over hoe de verhouding tussen Teeven en Astrid Holleeder was. Die was niet bepaald goed te noemen beaamde Teeven.

De man was met tussenpozen vanaf 1993 tot en met 2006 werkzaam bij het Openbaar Ministerie (OM). Toen hij begin jaren negentig hoorde dat Astrid Holleeder advocaat wilde worden, heeft hij willen voorkomen dat ze op het zogenoemde tableau zou komen, een lijst waarop ingeschreven advocaten staan.

Teeven legt uit dat het OM Astrid Holleeder als een vooruitgeschoven post van haar broer zag. Justitie was bang dat als de vrouw namens verdachten op zou treden, er informatie naar buiten zou komen terwijl cliënten nog in beperking zaten. Dat betekent dat een verdachte alleen contact mag hebben met zijn advocaat, omdat er anders gevoelige onderzoeksinformatie op straat kan komen te liggen.

Er was volgens Teeven ook CID-informatie binnengekomen dat Astrid alleen maar advocaat wilde worden vanwege haar broer. De CID is de Criminele Inlichtingendienst, die nu de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) heet. Daar komen veelal tips binnen vanuit het criminele milieu.

Teeven zou volgens Astrid haar broer uit de wind houden

Astrid heeft zelf ook over deze kwestie geschreven in het boek Judas, waarin ze zelf zegt dat ze te horen kreeg dat ze een schande en een gevaar voor het vak zou zijn. Uiteindelijk werd ze alsnog strafrechtadvocaat.

Astrid heeft op haar beurt weer gezegd dat Teeven haar broer altijd uit de wind heeft proberen te houden. De oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ontkent dat.

Teeven werd donderdag vooral ondervraagd over zijn kennis van conflicten in de onderwereld in de jaren negentig en de jaren nul. Hij kon er echter weinig details over geven. Zelf was hij als officier betrokken bij de vervolging van Holleeder in het Kolbak-onderzoek. Dat draaide om de afpersingen van zakenmannen, onder wie Willem Endstra, waar Holleeder ook voor is veroordeeld.

Woensdag gaat de zaak verder met het verhoor van Ferry de Kok.