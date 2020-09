Janssen neemt nog even het woord. "Ja, hij is niet makkelijk", merkt Holleeder lachend op. Er werd namelijk even heen en weer gesproken over het onderzoek Goudsnip. Dit gaat over de criminele erfenis van Cor van Hout. Eind 2011 is er in de zaak tegen Astrid Holleeder besloten haar verder niet te vervolgen. Tegelijkertijd moest Sonja Holleeder een bedrag van ruim 1 miljoen euro betalen, een zogenoemde transactieovereenkomst. Volgens het OM zijn deze overeenkomsten niet van belang voor deze zaak. De verdediging vindt van wel, want Sonja heeft later toegegeven in eerste instantie te hebben gelogen als het gaat om Goudsnip. Dit laat volgens Janssen zien dat ze in staat is om te liegen.