Het gerechtshof in Amsterdam heeft woensdag besloten dat oud-officier van justitie Fred Teeven gehoord mag worden als getuige. Dit geldt logischerwijs ook voor de zussen Holleeder en de ex-vriendin van Willem, Sandra den Hartog.

Teeven was in 2005 officier van justitie en betrokken bij diverse strafrechtelijke onderzoeken naar personen die ook naar voren komen in deze zaak, zoals Cor van Hout en Thomas van der Bijl.

Het hof stemde niet in met het verzoek van de verdediging om een deskundige te horen op het gebied van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Advocaat van Holleeder, Sander Janssen, had hierom verzocht omdat hij aanwijzingen ziet dat Astrid PTSS heeft en dat zou van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van haar verklaringen.

De rechter maakte duidelijk dat het toetsen van de betrouwbaarheid van getuigen een taak van het hof is. Als daar aanleiding toe is, zal het hof de laatste stand van de wetenschap op het gebied van PTSS tot zich nemen. Het verdedigingsbelang van het horen van een deskundige ontbrak, en werd daarom afgewezen.

Flink aantal getuigen mogen gehoord worden

In totaal 22 getuigen zullen wel worden gehoord in het hoger beroep. Naast eerder genoemden zijn dat onder anderen de tot levenslang veroordeelde Dino Soerel en Jesse R. Ook beide kroongetuigen Fred Ros en Peter la Serpe worden wederom gehoord.

Het hof heeft daarnaast ingestemd met het verzoek te mogen zoeken in de zogenaamde Ennetcom-data. Het gaat om berichten die in handen zijn gekomen van justitie na beslaglegging op de server van Ennetcom in Canada in 2016.

De verdediging hoopt dat er door criminelen wellicht is gesproken over Holleeder, dan wel over de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis. De advocaten van Holleeder stellen dat de rol van hun cliënt genuanceerd wordt, door de betrokkenheid van Hillis bij de ten laste gelegde liquidaties in deze zaak.

Volgens justitie vormden Hillis, Soerel en Holleeder een driemanschap dat samen besliste over uit te voeren liquidaties.

Het hoger beroep gaat verder op 22 september met de inhoudelijke behandeling. Waarschijnlijk worden die dag de eerste getuigen gehoord.