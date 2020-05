De advocaten van Willem Holleeder zouden graag een psychiater willen horen over de vermeende klachten van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij Astrid Holleeder en de invloed daarvan op haar verklaringen. Dat werd maandag duidelijk tijdens een regiezitting in het hoger beroep.

De veronderstelling van Sander Janssen, advocaat van Holleeder, dat de zus van zijn clïent, Astrid, verregaande kenmerken van PTSS vertoont, leidde vorig jaar tot grote verontwaardiging bij het Openbaar Ministerie (OM).

Janssen verduidelijkte maandag dat Astrid zelf heeft gezegd last te hebben van PTSS. De advocaat zegt dat uit navraag bij een deskundige blijkt dat dit van invloed kan zijn op de herinneringen van Astrid en dus haar verklaringen over haar broer.

Het liefst zou de advocaat willen dat Astrid wordt onderzocht door een gedragsdeskundige, maar hij schat de kans niet groot in dat de vrouw hieraan mee wil werken. Daarom wil Janssen een psychiater horen over welke invloed PTSS kan hebben.

OM tegen horen van psychiater

Het OM wil dat het verzoek tot het horen van een psychiater wordt afgewezen. De betrouwbaarheid van de getuige moet volgens de advocaat-generaal worden getoetst aan de hand van het dossier. "Een psychiater zou alleen maar over algemeenheden kunnen oordelen", aldus het OM.

Eerder maandag lieten de advocaten van Holleeder weten in totaal 42 getuigen te willen horen, onder wie de zussen Holleeder, zijn ex-vriendin Sandra den Hartog en de twee kroongetuigen. Het OM ziet eveneens het belang in van het horen van deze getuigen op zitting.

Inhoudelijke behandeling waarschijnlijk in september

Het is het gerechtshof Amsterdam dat op 8 juli een besluit zal nemen over alle verzoeken. De zaak gaat dan verder in september, vermoedelijk met de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De inhoudelijke behandeling zal ook in hoger beroep veelomvattend zijn als het gaat om zittingsdagen.