De advocaten van Willem Holleeder willen opnieuw zijn zussen Astrid en Sonja en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog op zitting horen. Dat is maandag duidelijk geworden tijdens een zogenoemde regiezitting in het hoger beroep tegen Holleeder.

Ook is verzocht om opnieuw de kroongetuigen Fred Ros en Peter La Serpe te horen. De verzoeken zijn niet verrassend gezien de belangrijke verklaringen die zij hebben afgelegd.

Een van de advocaten van Holleeder, Sander Janssen, sprak nog maar eens zijn verbazing uit dat de rechtbank "zo blind heeft gevaren op de onfeilbare geachte verklaringen van de zussen Holleeder en alles wat daarmee in strijd kwam buiten beschouwing te laten."

Ook zou de verdediging graag onder anderen Dino Soerel, Mink Kok en Fred Teeven willen horen. Soerel is tot levenslang veroordeeld voor onder andere moorden die Holleeder worden verweten. De twee zouden samen leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie. Kok zou een belangrijke informatiepositie hebben gehad in het Amsterdamse criminele milieu.

Oud-officier van justitie Teeven zou volgens de advocaten kunnen verklaren over zijn contacten destijds met Cor van Hout en Thomas van der Bijl. Mannen die beide in opdracht van Holleeder zouden zijn vermoord.

Het gerechtshof besluit op 8 juli of de verzoeken tot het horen van getuigen worden toegewezen.

Holleeder veroordeeld tot levenslang

Holleeder werd in juli vorig jaar schuldig bevonden aan vijf moorden, een poging daartoe en lidmaatschap aan een criminele organisatie. Hij kreeg hiervoor een levenslange gevangenisstraf.

Op de vraag van het hof waarom Holleeder in hoger beroep ging zei hij dat hij onschuldig is aan het opdracht geven voor liquidaties. "Het is in eerste aanleg duidelijk geworden dat niemand mij concreet aan kan wijzen als opdrachtgever" lichtte hij toe. "Maar desondanks ben ik toch veroordeeld, dus kom ik maar bij het hof."

Zijn advocaat Sander Janssen voegde daaraan toe dat "als je kijkt naar de gedragingen die meneer Holleeder worden verweten, hoe spectaculair zijn afwezigheid is", aldus de raadsman.