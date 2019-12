Het Amsterdamse gerechtshof heeft maandag besloten de zaak tegen Willem Holleeder zelf te behandelen. De verdediging had verzocht om het hoger beroep door bijvoorbeeld het hof in Den Haag te laten doen om schijn van partijdigheid te voorkomen.

Het hof liet weten dat een zaak kan worden doorverwezen naar een ander gerechtshof als het hof betrokken is bij de zaak. Dat is volgens het Amsterdamse gerechtshof niet het geval.

Het verzoek van de advocaat van Holleeder, Sander Janssen, heeft alles te maken met een eerdere uitspraak door het Amsterdamse hof in 2017 in het liquidatieproces Passage.

Holleeder stond in het Passageproces niet terecht, maar toch oordeelde de rechter dat ook hij verantwoordelijk was voor de moord op Kees Houtman in 2005 en lid was van een criminele organisatie. Zaken waar Holleeder nu voor terechtstaat.

Holleeder heeft het gevoel op achterstand te staan

Hoewel het hof van Amsterdam nu met andere rechters is samengesteld, liet Holleeder weten het gevoel te hebben fors op achterstand te staan.

Maar juist omdat de raadsheren niet eerder betrokken zijn geweest bij een zaak tegen Holleeder achten zij zichzelf in staat om hun eigen oordeel te vormen.

"De strafrechter neemt kennis van beslissingen van andere feitenrechters, maar laat zich daardoor niet leiden", aldus het hof. "Dat is ook het geval in hoger beroep".

Holleeder tot levenslang veroordeeld

In juli van dit jaar werd Holleeder tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor zijn sturende rol bij de liquidaties van Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Ook was Holleeder volgens de rechtbank betrokken bij de mislukte aanslag op John Mieremet in 2002 en de uiteindelijke liquidatie van de man in 2005.