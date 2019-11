Het Openbaar Ministerie (OM) zegt niet te twijfelen over de onafhankelijkheid van het hof in Amsterdam in het hoger beroep tegen Willem Holleeder. Het verzoek van de verdediging om de zaak over te dragen zou dan ook moeten worden afgewezen.

Een van de advocaten van Holleeder, Sander Janssen, maakte woensdag duidelijk dat het hem niet om de rechters persoonlijk gaat, maar het feit dat hun collega's van het hof al eerder hebben uitgesproken dat Holleeder schuldig is aan feiten waar hij nu voor terechtstaat.

Het hof Amsterdam deed dit in het liquidatieproces Passage dat ging over onder andere de moord op Kees Houtman in november 2005. Ondanks dat Holleeder niet terechtstond in Passage, merkte de rechter toch op dat Holleeder schuldig is aan de moord op Houtman. Net als dat hij lid zou zijn van een criminele organisatie.

Deze schijn van vooringenomenheid ziet het OM niet. "Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat uw hof niet onafhankelijk kan oordelen over de tenlastelegging", aldus de advocaat-generaal.

Holleeder heeft gevoel op achterstand te staan

Holleeder heeft het gevoel fors op achterstand te staan als het hof van Amsterdam zijn zaak in hoger beroep behandelt.

"Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand veroordeeld wordt zonder dat hij terechtstaat", zei Holleeder in een reactie. "Ik vind dit heel moeilijk te begrijpen. Ik zei gelijk tegen mijn advocaat: 'We moeten niet naar Amsterdam.'"

Holleeder kreeg levenslange gevangenisstraf

De 61-jarige Holleeder is in juli van dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het hebben van een sturende rol bij de liquidaties van Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Ook is Holleeder volgens de rechtbank betrokken geweest bij de mislukte aanslag op John Mieremet in 2002 en de uiteindelijke liquidatie van de man in 2005.