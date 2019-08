De advocaten van Willem Holleeder hebben het gerechtshof in Amsterdam verzocht het hoger beroep in de zaak tegen hun cliënt over te dragen aan een ander hof. Dit is woensdag gebleken uit de vijftien minuten durende niet-inhoudelijke zitting in de zaak.

Het hof in Amsterdam zal zich op 13 november buigen over het verzoek. De verdediging heeft ook om een aantal getuigenverhoren verzocht. Ook daar zal over een paar maanden een oordeel over worden geveld.

Holleeder zei zelf direct na zijn veroordeling in de eerste aanleg het gevoel te hebben dat zijn schuld al vaststond. Dit komt volgens de man onder meer doordat het hof in het Passageproces - waarin hij zelf niet terechtstond - hem al een rol toedichtte in het criminele milieu waarin de liquidaties plaatsvonden.

Het gerechtshof in Amsterdam, waar nu Holleeders hoger beroep dient, behandelde ook het Passageproces. Daarom heeft de verdediging nu verzocht om de zaak over te dragen.

De zitting van woensdag duurde slechts een kwartier. Zowel Holleeder als zijn advocaten waren zelf niet aanwezig, omdat het om een niet-inhoudelijke zitting ging. Ze hebben eerder schriftelijk hun onderzoekswensen gecommuniceerd.

Holleeder heeft in eerste aanleg levenslang gekregen

De rechtbank in Amsterdam heeft de 61-jarige man vorige maand veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het hebben van een sturende rol bij de liquidaties van Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Ook is Holleeder volgens de rechtbank betrokken geweest bij de mislukte aanslag op John Mieremet in 2002 en de uiteindelijke liquidatie van de man in 2005.

'Holleeder al schuldig voor aanvang zittingen'

Janssen heeft dinsdag in navolging van zijn cliënt gesteld dat Holleeder al schuldig was bevonden voor de zittingen in de eerste aanleg plaatsvonden.

"Het vonnis van de rechtbank bewijst de juistheid van de beleving van Willem Holleeder dat deze zich voorafgaand aan de aanvang en zeker ten tijde van de behandeling ter zitting een overtuiging had gevormd over zijn schuld of onschuld", schreef Janssen in zijn dinsdag openbaar gemaakte appelmemorie (pdf).

Volgens de advocaat is dit een van de redenen dat de verdediging direct in hoger beroep ging.