De zussen Astrid en Sonja Holleeder zijn "ongelooflijk opgelucht" nadat ze hoorden dat hun broer Willem levenslang de gevangenis in moet. "De weg ernaartoe was hels, maar hier deden we het voor", aldus Astrid tegen De Telegraaf.

"We zijn door mijn broer en zijn advocaten als leugenaars en fantasten afgeschilderd en zouden berekenend zijn, maar de rechters hebben dat verweer met de grond gelijk gemaakt."

"Mijn broer liet Cor (Van Hout red.), vermoorden. We deden dit allemaal voor Cor", zei haar zus Sonja na afloop van het vonnis. Sonja had een relatie met Holleeders voormalige 'bloedgabber' Van Hout.

Astrid en Sonja legden samen met Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog belastende verklaringen af over de 61-jarige Holleeder. De drie vrouwen mochten het vonnis donderdag in een aparte kamer in de rechtbank aanhoren en hoefden niet in de zaal plaats te nemen.

Vrijdag verschijnt het derde boek van Astrid Holleeder over haar broer, genaamd Familiegeheimen.