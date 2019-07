Willem Holleeder (61) is donderdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank van Amsterdam acht hem schuldig aan alle ten laste gelegde moorden en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Volgens de rechtbank is afdoende bewezen dat Holleeder een sturende rol heeft gespeeld bij de liquidaties op Cor van Hout (2003), Willem Endstra, Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Ook de betrokkenheid van Holleeder bij de aanslag op het leven van John Mieremet in 2002 en diens dood in 2005 is "wettig en overtuigend bewezen".

De rechtbank oordeelt dat "Holleeder met anderen een criminele organisatie vormde die aanslagen liet plegen", aldus de rechter. "Het gaat om koelbloedige liquidaties, gepleegd op bestelling en tegen betaling van hoge geld bedragen."

Met de veroordeling tot levenslang volgt de rechtbank de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM). De verdediging had om volledige vrijspraak gevraagd en hoger beroep is dan ook een logisch gevolg.

Holleeder benadrukt onschuldig te zijn

Sander Janssen, een van de advocaten van Holleeder, zei dat hoger beroep inderdaad wordt ingesteld. Hij las een korte verklaring voor van Holleeder die benadrukte onschuldig te zijn, maar toch is veroordeeld.

Holleeder zei altijd de angst te hebben gehad dat zijn zaak niet eerlijk en objectief zou worden behandeld en dat die zorgen waarheid zijn geworden.

De rechtbank was duidelijk in hun oordeel. De verklaring van de zussen van Holleeder en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog zijn betrouwbaar en dus bruikbaar voor het bewijs.

De vrouwen verklaarden over de betrokkenheid van Holleeder bij de moorden op Van Hout, Van der Bijl, Houtman en Endstra. Holleeder zou deze liquidaties tegen hen hebben opgebiecht en dit is als belangrijk bewijs gebruikt bij de veroordeling van Holleeder.

Holleeder eerder veroordeeld voor ontvoering en afpersingen

Holleeder werd eerder veroordeeld voor zijn rol bij de ontvoering van Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer eind 1983. In 1987 werd hij tot elf jaar cel veroordeeld en in 1992 kwam hij vrij.

In 2007 werd Holleeder schuldig bevonden aan het afpersen van onder anderen zakenman Endstra en kreeg hij negen jaar cel; een straf die in hoger beroep in 2009 in stand bleef.

In 2012 kwam Holleeder vrij na het uitzitten van twee derde van zijn straf. Tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating bedreigde hij echter Peter R. de Vries met de dood. Holleeder kreeg hiervoor vier maanden celstraf opgelegd. Daarnaast moest hij het restant van zijn straf voor de afpersing uitzitten.

Met de uitspraak in deze zaak komt er een voorlopig einde aan ruim zestig zittingsdagen van het proces dat op 5 februari 2018 begon.