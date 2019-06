De Amsterdamse Raad van Discipline heeft geoordeeld dat advocaat Nico Meijering ten onrechte een spreekverbod opgelegd heeft gekregen. Er werd een klacht tegen hem ingediend nadat hij, ondanks de afspraak zijn mond te houden, in een televisieprogramma uitspraken had gedaan over de zaak-Willem Holleeder.

Volgens de raad brengt de vrijheid van meningsuiting, "die ook voor advocaten geldt", met zich mee dat de advocaat vooraf helemaal geen spreekverbod opgelegd had kunnen worden.

Evert-Jan Henrichs, de deken van Amsterdamse Orde van Advocaten, had Meijering gevraagd om zijn mond te houden, maar toch schoof laatstgenoemde op 12 februari aan in het programma van Eva Jinek om over een opgenomen gesprek tussen Holleeder en misdaadjournalist Peter R. de Vries uit 2011 te praten.

De advocaat zei eerder al dat hij dat heeft gedaan om op te komen voor de belangen van zijn cliënt Dino Soerel. In de opname wordt namelijk gesproken over Soerel en de bewering van Holleeder dat de toenmalige advocaat van Soerel, Bénédicte Ficq, hem onder druk heeft gezet om valse verklaringen af te leggen in het voordeel van Soerel.

Ook de toenmalige advocaat van Holleeder, Stijn Franken, zou onder druk zijn gezet.

Raad geeft wel een waarschuwing aan Meijering

Meijering krijgt wel een waarschuwing, omdat hij bij Jinek dingen heeft gezegd over een gesprek tussen hemzelf, de deken en Ficq. Volgens de raad had de advocaat moeten weten dat dit gesprek vertrouwelijk was.

"De uitspraken van Meijering, die erop neerkomen dat de verklaring van Franken Ficq zeker zal vrijpleiten, zijn bovendien onjuist", stelt de raad.

Het advocatenkantoor waarbij Meijering is aangesloten, Ficq & Partners, laat weten blij te zijn met het oordeel van de raad over het spreekverbod. Wel wordt beroep aangetekend tegen het resterende deel van de uitspraak van de raad.

Overigens wordt nog onderzocht of geprobeerd is om Holleeder aan te zetten tot meineed. Ook wordt Franken onderzocht voor het mogelijk misbruiken van de advocatentelefoon waarmee het gesprek tussen Holleeder en De Vries werd gevoerd.