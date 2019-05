De advocaten van Willem Holleeder hebben de rechtbank van Amsterdam verzocht "lef" te tonen en de uitspraak van de Hoge Raad over de rechtmatigheid van afspraken met de kroongetuigen in het liquidatieproces Passage niet te volgen. Diezelfde kroongetuigen spelen ook een belangrijke rol in het proces tegen Holleeder.

Volgens Holleeders advocaat Sander Janssen was het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om kroongetuigen Fred Ros en Peter la Serpe geen crimineel geld te ontnemen een verkapte beloning en strookt dit niet met de wet.

"Dit kan natuurlijk gewoon niet", aldus Janssen. "En wat kan u het schelen?", vroeg de advocaat aan de voorzitter van de rechtbank. "Zeg tegen het Openbaar Ministerie: 'Hier zijn we het niet mee eens.'"

Donderdag was de laatste zitting in het proces tegen Holleeder voor de definitieve uitspraak op 4 juli. De eis van het OM is levenslang.

Hoge Raad liet oordeel over afspraken kroongetuigen in stand

De Hoge Raad besliste op 23 april in het liquidatieproces Passage dat de afspraken met La Serpe en Ros als kroongetuigen rechtmatig waren en dus gebruikt mochten worden. Op basis van die verklaringen werden onder anderen Dino Soerel en Jesse R. tot levenslang veroordeeld. Die uitspraken zijn nu definitief.

Ros en La Serpe hebben ook in het proces tegen Holleeder verklaringen over de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006) afgelegd.

OM had inhoudelijk weinig toe te voegen

Het OM had slechts een korte reactie. "Inhoudelijk hebben wij niks over de uitspraak van de Hoge Raad te zeggen", aldus officier van justitie Sabine Tammes. "En wat Janssen donderdag heeft gezegd, dat verhaal kennen we."

Holleeder kreeg ook nog een kans om wat te zeggen, maar zei "in principe alles al te hebben gezegd". "Het is verleidelijk om dat nog eens te herhalen, maar ik zal uw rechtbank daar niet mee vermoeien", aldus Holleeder.