De advocaat van Nico Meijering, Lian Mannheims, heeft maandag bepleit dat de Amsterdamse Orde van Advocaten geen bevoegdheid had om haar cliënt een spreekverbod op te leggen. Meijering is voor de tuchtraad gedaagd vanwege zijn uitspraken over de opname van een gesprek met Willem Holleeder.

Evert-Jan Henrichs, de deken van Amsterdamse Orde van Advocaten, diende een klacht tegen Meijering in nadat laatstgenoemde zich in het televisieprogramma Jinek over een kwestie tussen zijn advocatenkantoor en advocaat Stijn Franken had uitgelaten.

Henrichs, die zelf overigens niet van een spreekverbod spreekt, had daags voor de uitzending zijn verlangen uitgesproken dat onder anderen Meijering zich niet over de kwestie zou uitspreken. Laatstgenoemde zegt dat hem duidelijk te verstaan was gegeven zijn mond te houden.

Meijering schoof op 12 februari toch in het programma van Eva Jinek aan en sprak daar over een opgenomen gesprek tussen Holleeder en misdaadjournalist Peter R. de Vries uit 2011.

Meijering zegt op te zijn gekomen voor belangen cliënt

Hij benadrukte maandag dit te hebben gedaan om op te komen voor de belangen van zijn cliënt Dino Soerel en daarom niet aan het verzoek van Henrichs te hebben voldaan.

In de opname wordt namelijk gesproken over Soerel en de bewering van Holleeder dat de toenmalige advocaat van Soerel, Bénédicte Ficq, hem onder druk heeft gezet om valse verklaringen af te leggen in het voordeel van Soerel. Ook de toenmalige advocaat van Franken zou onder druk zijn gezet.

"Het is niet in het belang van mijn cliënt dat zijn advocaat weggezet wordt als een bedreiger", aldus Meijering. Ook loopt er een zaak tegen Soerel waarin hij wordt beschuldigd van een moord waar ook Holleeder voor terechtstaat.

"Daarnaast staat het mij vrij om op te komen voor mijn kantoor", vervolgde Meijering. Het imago van dat kantoor zou volgens hem beschadigd zijn door berichtgeving in De Telegraaf en RTL Boulevard, waar volgens hem tegengas aan geboden moest worden.

Meijering heeft volgens deken gelogen in uitzending

De deken heeft een andere lezing. Hij zei maandag dat het belang van een cliënt een uitzondering kan vormen om zijn verzoek tot zwijgen naast zich neer te leggen, maar dat het in de uitzending vooral over veronderstelde problemen tussen Ficq en Franken ging.

Meijering zou daarnaast niet de waarheid hebben gesproken in de uitzending van Jinek en Franken op die manier als leugenachtig hebben weggezet. Meijering noemde die opmerking van de deken "zeer kwalijk".

Waarover Meijering niet de waarheid zou hebben gesproken, werd niet expliciet duidelijk, omdat een deel van de zitting achter gesloten deuren plaatsvond. Dit was omdat er nog steeds een onderzoek van de deken naar de gehele kwestie loopt en er anders vertrouwelijke informatie naar buiten zou komen.

Deken kijkt ook naar rol van Franken

Naast naar de vermeende bedreiging door Ficq kijkt de deken ook naar het gebruik van de telefoon op het kantoor van Franken, voor het gesprek tussen De Vries en Holleeder. Dit werd gevoerd via een zogenoemde geheimhouderstelefoon.

Een geheimhouderstelefoon is een vertrouwelijke telefoonlijn waarmee advocaten met hun cliënten kunnen bellen zonder afgeluisterd te worden. Dit was voor Henrichs reden om hier onderzoek naar te doen.

De resultaten van dit onderzoek worden aan het einde van deze maand verwacht. Wanneer de Raad van Discipline uitspraak doet, is nog niet bekend, maar normaal gesproken is dat na zes weken.