Willem Holleeder heeft dinsdag in zijn laatste woord nog maar eens hard uitgehaald naar zijn zus Astrid, die volgens hem alles bij elkaar heeft gelogen. Ze zou niet goed bij haar hoofd zijn, is de conclusie van Holleeder.

Dinsdag was de 61e zittingsdag in het proces tegen Holleeder. Hij kreeg de gelegenheid om op de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie (OM) en de geëiste levenslange gevangenisstraf te reageren.

Holleeder stelde vast dat veel al gezegd was door zijn advocaten, maar hij wilde nog wel in herinnering roepen dat hij vier jaar geleden bij aanvang van het proces al zei dat Peter R. de Vries en zijn zus Astrid een trial by media zouden gaan voeren.

"Astrid die als advocaat zijnde alles in elkaar heeft gedraaid, en De Vries die als journalist nooit hoor of wederhoor heeft gepleegd", aldus Holleeder. "Ik was dertig jaar bevriend met die man, en nooit heeft hij mij geconfronteerd met verdenkingen van betrokkenheid bij moord. Ook niet toen hij de inhoud van de verklaringen van Astrid kende."

'Astrid heeft alles kapot gelogen'

Voor zijn jongste zus had Holleeder ook geen goed woord over. "Ze heeft alles kapot gelogen. Voor geld. Dat blijkt ook wel, want ze heeft twee boeken geschreven en er is een televisieserie gemaakt."

Dat Astrid zo slecht over hem heeft gesproken, was volgens Holleeder het gevolg van hersenspinsels. "En zo is ze altijd al geweest, meneer de voorzitter", sprak hij de rechtbank toe. "In de Jordaan zeggen we: die heeft spinnen in haar hoofd. Ze is wappie, ze verzint dingen."

"Ik ben altijd goed voor ze geweest", zei Holleeder nog over zijn familie.

Holleeder ontkent betrokkenheid bij tenlasteleggingen

Over zijn veronderstelde betrokkenheid bij vijf moorden, doodslag en een poging daartoe was Holleeder een stuk korter; hij deed ze af als onzin, en de genoemde motieven voor de liquidaties door justitie als niet-bestaand.

Ook hier wees Holleeder naar het verhaal van zijn advocaten, die al uitgebreid hebben bepleit waarom de bewijzen tegen hun cliënt in hun ogen niet afdoende zijn voor een veroordeling.

Janssen noemt reactie OM van beschamend niveau

Een van die advocaten, Sander Janssen, kreeg dinsdagochtend nog de gelegenheid om te reageren op het Openbaar Ministerie, dat weer had gereageerd op het pleidooi van de verdediging. Janssen was fel en haalde flink uit naar het OM.

De persoonlijke verwijten van de officieren en typeringen als "lachwekkend", "beschamend" en "een onsmakelijke vertoning" waren volgens Janssen ongepast. "En als iets beschamend was, dan was het de reactie van het OM", aldus de advocaat.

Dat het OM dit ondanks vele verzoeken van de verdediging om inhoudelijk op hun verhaal in te gaan niet had gedaan, wekte veel verbazing bij Janssen. "En misschien denkt u (de rechtbank, red.), dat ik gefrustreerd ben. Dat klopt ook."

Uitspraak staat gepland op 4 juli

Dinsdag was nog niet de laatste officiële dag in dit proces, maar op 9 mei zal er nog een zitting plaatsvinden. Op 23 april doet de Hoge Raad uitspraak over de inzet van kroongetuigen in het liquidatieproces Passage. Omdat dezelfde kroongetuigen in deze zaak een rol spelen, kunnen de partijen in dit proces in mei reageren.

De uitspraak tegen Holleeder staat gepland op 4 juli.