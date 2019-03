De advocaten van Willem Holleeder hebben hun vijfdaagse pleidooi vrijdag afgesloten met het verzoek om hun cliënt volledig vrij te spreken van alle verdenkingen. Volgens de verdediging is er simpelweg niet genoeg bewijs om Holleeder te veroordelen.

Het verzoek tot volledige vrijspraak is net zo min verrassend als de levenslange gevangenisstraf die justitie op 1 maart eiste.

De verdediging zegt dat uit het dossier onvoldoende aannemelijk is geworden dat Holleeder opdracht heeft gegeven voor moorden. "Het draait allemaal om motieven, en die motieven zien wij niet", aldus advocaat Sander Janssen.

"Bij het tot stand komen van de beslissingen voor de moorden is er geen enkel bewijs geleverd dat Holleeder daar medezeggenschap in heeft gehad", voegde de advocaat daaraan toe.

De woorden "Osdorp eerst", die kroongetuige Peter la Serpe optekende uit de mond van Holleeder in 2005 en de prioriteit voor de moord op Kees Houtman in november van dat jaar aan zouden moeten geven, noemde Janssen een ongeloofwaardige verklaring.

Verdediging ziet geen bewijs voor bestaan driemanschap

Net als dat de verdediging het onbewezen acht dat Holleeder deel uitmaakte van een zogenoemde driemanschap met Dino Soerel en Stanley Hillis.

"Ik snap wel dat het Openbaar Ministerie (OM) dat betoogt, want het is de ontbrekende schakel tussen Holleeder en de moorden die hem ten laste worden gelegd", concludeerde Holleeders advocaat Janssen vrijdag.

"Een Holleeder die als gelijke opdrachten voor moorden aan Soerel en Hillis kon verstrekken en door hen liet uitvoeren", verwoordde Janssen de overtuiging van het OM. "Maar het bestaan van een driemanschap is nergens uit gebleken of aannemelijk geworden."

Holleeder zou ondergeschikte rol vervullen

Janssen wees ook naar de verklaringen van onder anderen kroongetuige Fred Ros, die de positie van Holleeder omschreef als "iemand die wel serieus werd genomen, maar ook een clown werd genoemd".

De advocaat van Holleeder zei het niet te kunnen bewijzen, maar zei wel dat er bij hem een beeld van Hillis is gerezen als degene die aan de touwtjes trok in het criminele milieu. "Iemand die los van Thomas van der Bijl in beeld komt bij alle ten laste gelegde moorden in deze zaak en een belang heeft."

Rechtbank moet het slechts met verklaringen doen

In de eerste vier dagen van het pleidooi betoogden Janssen en zijn collega Robert Malewicz al dat de rechtbank het in deze zaak moet stellen met slechts verklaringen die Holleeder aan vijf moordopdrachten koppelen. Hard bewijs ontbreekt.

De verklaringen van de zussen van Holleeder kunnen daarnaast zijn ingegeven door eigenbelang en het werd niet uitgesloten dat Astrid Holleeder aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zou leiden.

Ze heeft onder invloed van "een opeenstapeling van traumatiserende events, een storm aan gebeurtenissen en een leven onder jarenlange spanning en stress" haar visie op het verleden en de werkelijkheid "ingekleurd", aldus de advocaat op 8 maart.

Verdediging verzoekt Holleeder vrij te spreken

Concreet bewijs leverden de verklaringen volgens Janssen in ieder geval niet op, net als dat er volgens de verdediging "geen wettig en overtuigend bewijs is geleverd" voor moordopdrachten van Holleeder. "En dus vragen we uw rechtbank Holleeder vrij te spreken", sloot Janssen af.

De zaak gaat op maandag 25 maart verder met de reactie van het OM op het pleidooi van de verdediging.