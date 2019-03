De advocaten van Willem Holleeder hebben donderdag proberen duidelijk te maken dat de vermeende slachtoffers van hun cliënt ook conflicten hadden met andere criminelen. Holleeder als dé dader zien, is volgens zijn advocaten te kortzichtig.

Het was donderdag de vierde dag van het pleidooi van Sander Janssen en Robert Malewicz. De advocaten van Holleeder bespraken daarin de aanslag en uiteindelijke moord op John Mieremet en de liquidaties van Kees Houtman en Thomas van der Bijl.

Deze moorden en een poging daartoe zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) uitgevoerd in opdracht van Holleeder, die daar volgens de officieren van justitie ook een duidelijk motief voor had.

Janssen is verbaasd over de stelligheid van justitie. Het OM benoemde de alternatieve scenario's voor wie er achter de moorden kan zitten namelijk niet in het requisitoir. Ook werd niet benoemd hoe justitie bij Holleeder als dader uitkwam.

Advocaat Holleeder wijst op conflicten in het criminele milieu

Janssen wees onder meer op het hoogopgelopen conflict in het criminele milieu van eind jaren negentig. Aan de ene kant stond het duo Sam Klepper en John Mieremet en aan de andere kant de Servische crimineel Sreten Jocic. Klepper werd in 2000 vermoord en volgens Janssen wijst alles erop dat Jocic de dader is.

Ook vindt de advocaat het een stuk aannemelijk dat diezelfde Jocic achter de aanslag op Mieremet in 2002 zit dan Holleeder. "Eerlijk toegegeven", bewijzen kan ik het niet", aldus Janssen. "Maar ervan uitgaan dat Holleeder erachter zit op basis van alleen verklaringen, dat kan in mijn optiek niet."

Verdediging trekt motief voor moord op Houtman in twijfel

Ook ziet Janssen geen hand van Holleeder in de opdracht voor de moord op Kees Houtman in 2005. Het afpersen van Houtman door Holleeder en het conflict over vastgoed in Amsterdam dat door het OM naar voren is gebracht als motief, trok Janssen in twijfel.

Holleeder is in 2009 onherroepelijk veroordeeld voor het in 2004 afpersen van Houtman voor een bedrag van 1 miljoen euro, maar volgens Janssen ontbraken cruciale verklaringen in dat dossier. De advocaat wil niks impliceren over het ontbreken van die getuigenissen, maar "opmerkelijk" vindt hij het wel.

Die verklaringen hielden in dat Houtman nog een rekening zou hebben openstaan en daarom moest betalen. Dat Holleeder Houtman een 'boete' zou hebben opgelegd, omdat die vastgoed wilde kopen dat Holleeder niet zinde, is volgens de advocaat niet waar.

Met de vermeende aankoop van een pand in de Amsterdamse Scheldestraat door Houtman zou geld naar John Mieremet vloeien. En dat zou Holleeder als hoogverraad hebben beschouwd. "Maar dat pand is verkocht aan een vastgoedbedrijf. Dus dit conflict kan niet hebben bestaan", aldus Janssen.

Holleeder geen reden om Van der Bijl te doden

Als het gaat om de moord op Thomas van der Bijl ontgaat Janssen het motief voor Holleeder. "Omdat Van der Bijl met de politie sprak?", vroeg de advocaat zich hardop af. "Maar welk gevaar zat er dan in die verklaringen? Hij hield Holleeder verantwoordelijk voor de moord op Cor van Hout, maar leverde hier geen enkel bewijs voor."

De advocaat hield de rechtbank voor dat Van der Bijl een maand voor zijn dood (in maart 2006) werd aangehouden door de politie, omdat hij in een bus reed met daarin 800 kilo hasj. "En in totaal werd er 40.000 kilo in beslag genomen", aldus Janssen.

Van der Bijl kwam snel vrij, omdat hij toentertijd al met justitie had afgesproken om tegen Holleeder te gaan getuigen. "En wie zegt dat die criminele bende die achter die drugs zat, niet dacht dat Van der Bijl over hen met de politie sprak en daarom snel vrijkwam?", vroeg Janssen.

Rol van anderen dan Holleeder niet uit te sluiten

De advocaat probeerde duidelijk te maken dat ook een rol van hen als opdrachtgever voor de liquidatie van Van der Bijl niet uit te sluiten valt.

Een opdracht die via Dino Soerel aan Fred Ros werd gegeven, "maar waar de naam van Holleeder niet viel", aldus Janssen. "En dus moet u het als rechtbank doen met slechts verklaringen."

Vrijdag laatste dag pleidooi verdediging

Vrijdag zal de verdediging ingaan op de verdenking dat Holleeder samen met Soerel en Stanley Hillis deel uitmaakte van een criminele organisatie.

De advocaten van Holleeder zullen afsluiten met het verzoek tot vrijspraak.