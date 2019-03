Sandra den Hartog, de ex-vriendin van Willem Holleeder, heeft volgens diens advocaat Sander Janssen "een evident en aantoonbaar belang" gehad om met het Openbaar Ministerie (OM) in zee te gaan en belastende getuigenverklaringen af te leggen.

De rechtbank zal haar getuigenissen daarom behoedzaam tegemoet moeten treden en op zoek moeten gaan naar ondersteunend bewijs voor haar beweringen, vindt Janssen.

Het belang van Den Hartog is volgens Janssen de afloop van een jarenlang en omvangrijk FIOD-onderzoek naar haar financiële handel en wandel. Daarin draait het om onder meer het witwassen van miljoenen aan misdaadwinsten van haar in 2000 geliquideerde partner Sam Klepper. Na diens dood kreeg Den Hartog een relatie met Holleeder.

Het FIOD-onderzoek ligt stil sinds het najaar van 2014, het moment dat Den Hartog met het OM in gesprek ging over de mogelijkheid om te gaan getuigen. "Toeval of niet?", aldus Janssen.

Den Hartog mocht van rechtbank zwijgen over afspraken met OM

De raadsman vroeg zich hardop af of dit "zwaard van Damocles" nog steeds boven het hoofd van Den Hartog hangt, of dat zij definitief tot afspraken met het OM is gekomen en eventuele strafvervolging van de baan is.

Janssen uitte zijn ongenoegen over het feit dat de rechtbank eerder in het proces heeft bepaald dat Den Hartog niets hoeft te zeggen over haar mogelijke afspraken met het OM.

Holleeder wordt verdacht van onder meer het opdracht geven voor vijf moorden en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het OM heeft een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist.

Het bewijs tegen Holleeder, die wordt verdacht van het uitlokken van een reeks moorden in de onderwereld, bestaat louter uit getuigenverklaringen.

Getuigen spreken volgens verdediging onwaarheden

De advocaten van Holleeder gingen op de derde dag van hun pleidooi verder met het onderuithalen van de keur aan getuigenverklaringen die het OM als bewijs heeft opgevoerd.

Naast de belangen van Den Hartog en de al eerder besproken zussen Holleeder, hebben andere getuigen volgens de verdediging soms oncontroleerbare informatie van horen zeggen en hebben weer anderen aantoonbaar onwaarheden gedebiteerd, menen de raadslieden.

De advocaten zetten hun pleidooi donderdag voort. Vrijdag zullen zij dit afronden. Op 25 en 26 maart zal het OM erop reageren.