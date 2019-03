Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een levenslange gevangenisstraf tegen Willem Holleeder geëist. Volgens het OM is Holleeder schuldig aan alle ten laste gelegde feiten waaronder vijf moorden.

De eis is geen verrassing, omdat het OM al eerder in het pleidooi had laten weten voldoende bewijs te zien voor alle verdenkingen tegen Holleeder.

"De enige passende straf", aldus officier van justitie Sabine Tammes voegde hieraan toe. "Een straf die duidelijk moet maken dat de maatschappij geen genoegen neemt met mensen als Holleeder die menen te kunnen beslissen over andermans leven, geld en goederen.

"Verder moet de straf voorkomen dat verdachte ooit nog in de gelegenheid zal zijn om zijn praktijken voort te zetten", voegde Tammes daaraan toe.

Holleeder zou opdracht voor vijf moorden hebben gegeven

Volgens justitie heeft Holleeder de opdracht tot vijf moorden gegeven en is hij lid van een criminele organisatie. Ook de dood van Robert ter Haak, die naast Cor van Hout stond toen hij in 2003 in Amstelveen werd doodgeschoten, wordt Holleeder aangerekend.

Hetzelfde geldt voor de poging tot doodslag op David Denneboom. De zakenpartner van Willem Endstra stond naast de vastgoedman toen die op 17 mei 2004 voor zijn kantoor werd doodgeschoten. Denneboom werd in zijn knie geraakt.

OM ziet bewijs rol Holleeder bij moorden Houtman en Van der Bijl

Vrijdag werden de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006) besproken. Net als bij de liquidaties van Van Hout, Endstra en John Mieremet (2005), acht het OM "wettig en overtuigend bewezen" dat ook deze moorden in opdracht van Holleeder zijn uitgevoerd.

Volgens het OM had Holleeder een motief om Houtman en Van der Bijl te laten vermoorden, omdat de beide mannen zelf plannen hadden om juist Holleeder om het leven te brengen. Houtman, "omdat het water hem aan de lippen stond", aldus de officier van justitie Lars Stempher. Hij doelde op de afpersing van Houtman, waar Holleeder al eerder onherroepelijk voor is veroordeeld.

Praten met politie betekende volgens OM doodvonnis

Van der Bijl zou daarnaast door zijn kennis over onder meer de afpersing van Houtman en het bestaan van het driemanschap Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis "belastend over Holleeder kunnen verklaren" en vormde een risico.

Dat Van der Bijl destijds met de politie sprak en dat Holleeder hier volgens zijn zussen en ex-vriendin van op de hoogte was, betekende volgens het OM het doodvonnis voor van Van der Bijl.

Verklaringen van kroongetuigen voor justitie van groot belang

De verklaringen van de kroongetuigen Fred Ros en Peter la Serpe, beiden betrokken bij de moorden, zorgen volgens het OM voor een sterke zaak tegen Holleeder.

"Eerst Osdorp", zou Holleeder volgens La Serpe vlak voor de moord op Houtman tegen Jesse R. hebben gezegd. Dit is de wijk waar Houtman woonde en waar hij op 2 november 2005 werd doodgeschoten door R. en La Serpe.

"Het is Holleeder die op afstand bleef, maar wel besliste over leven en dood en daarmee een spoor van ellende achterliet", concludeerde Stempher.