Janssen: "Het draait allemaal om motieven, en die motieven voor Holleeder zien wij niet. Niet het willen afpakken van de panden in Alkmaar van Cor van Hout, niet het zogenaamde conflict om een pand met Houtman. Daarnaast zien wij ook andere conflicten in het milieu die hebben kunnen leiden tot de dood van andere slachtoffers. Een sleutelfiguur daarin is Stanley Hillis. Hillis, die juist in deze zaak naar voren is gekomen als persoon die met meerdere mensen conflicten had. Een persoon die door getuige Mink Kok is omschreven als de kwade genius. De angel die hij eruit wilde halen."