Zo ontkent Holleeder ook dat hij ooit een conflict heeft gehad over vastgoed in de Scheldestraat in Amsterdam. Dat wordt niet geloofd door het OM. Houtman zou als vastgoedhandelaar een paar panden in de Scheldestraat in Amsterdam die uit de vastgoedboedel van Willem Endstra kwamen willen kopen. De panden waren in bezit van John Mieremet en door het kopen van die panden zou Houtman Mieremet steunen. Zo zag Holleeder dat in ieder geval, volgens de verklaringen van zijn zussen. Die getuigenissen worden door het OM geloofd.