Stempher: "De kroongetuigen hebben net als bij de moord op Houtman belangrijke verklaringen afgelegd over de moord op Van der Bijl. Er is meer samenhang tussen de twee liquidaties. De twee kenden elkaar uit het criminele milieu. Van der Bijl werd op 20 april 2006 doodgeschoten toen hij aan het stofzuigen was in zijn café De Hallen in Amsterdam. Hij had geen schijn van kans."