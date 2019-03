Kroongetuige La Serpe heeft ook in eerste aanleg, dus bij de rechtbank, als kroongetuige verklaringen afgelegd in het liquidatieproces Passage waar onder andere Dino Soerel terechtstond voor de moorden op Houtman en Van der Bijl. La Serpe had ook verklaringen over Willem Holleeder afgelegd, maar wilde dat deze niet naar buiten zouden worden gebracht omdat hij bang was voor Holleeder. Die laatste stond namelijk toen niet terecht en La Serpe vreesde voor zijn leven en die van zijn familie.