In de zwaarbeveiligde rechtbank de Bunker in Amsterdam is op vrijdag 1 maart de levenslange strafeis tegen Willem Holleeder uitgesproken. Vanaf donderdag 7 maart zal de verdediging hun pleidooi voeren dat vijf dagen in beslag neemt. Holleeder wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij vijf liquidaties en lidmaatschap van een criminele organisatie. Volg in dit liveblog alle ontwikkelingen.

Verdediging begint aan eerste dag pleidooi

Donderdag worden verklaringen kroongetuigen besproken

Vrijdag worden de getuigenissen van zussen behandeld

OM eiste vrijdag 1 maart levenslang tegen Holleeder Janssen gaat nu terug naar de totstandkoming van de kroongetuigeregeling in de Tweede Kamer. Zo stelt hij dat er werd afgesproken dat kroongetuigen in ruil voor hun verklaringen strafvermindering konden krijgen, maar dat men niet wilde dat criminelen wederrechtelijk verkregen voordeel mocht houden, lees geld voor hun criminele activiteiten. In het geval van Ros en La Serpe is dat wel gebeurd. La Serpe mocht een bedrag van 65.000 euro houden voor de moord op Houtman. Ros zou volgens Janssen meer dan 400.000 euro hebben mogen houden. De inhoud van die toezeggingen zijn geheim omwille veiligheidsredenen, maar er zijn wel wat delen uitgelekt zoals het toezeggen van grote bedragen geld zodat de kroongetuigen konden voorzien in hun eigen veiligheid. Janssen sluit hiermee zijn openingsverhaal af en begint nu aan het eerste deel van zijn pleidooi en die gaat over de kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros. Niet alleen over de inhoud van hun verklaring, maar vooral over het toelaten van hun verklaringen in deze zaak. Het Hof liet hun verklaringen al toe in het hoger beroep van het liquidatieproces Passage en bestempelde ze daarnaast als betrouwbaar. Toch wil Janssen dit opnieuw gaan bespreken. Hij noemt de toezeggingen van het OM aan de kroongetuigen een schending van de wet. Janssen haalt nu een aantal voorbeelden aan van door het OM aangehaalde leugens van Holleeder, die vanuit het oogpunt van de verdediging niks met liegen te maken heeft. "Dat is niks anders dan het framen van Holleeder als stelselmatige leugenaar", aldus Janssen. Het Openbaar Ministerie (OM) is volgens de verdediging uitgegaan van Holleeder als dader en is daar bewijs bij gaan zoeken. Janssen noemde het requisitoir al eerder eenzijdig en kortzichtig. Het feit dat het OM in de eerste 35 pagina's van het requisitoir heeft bepleit dat Holleeder een notoire leugenaar is, laat volgens Janssen zien dat het OM vooral bezig is met het beeld van de verdachte en weinig bewijs heeft. Janssen zegt geen twijfel te hebben over de professionaliteit van de rechtbank, maar dat het goed mogelijk is dat voordat ze aan dit dossier begonnen zijn, ze op enige manier zijn beïnvloed door alle aandacht voor Holleeder voor deze zaak. In de media is volgens zijn advocaat vaak een beeld van een "kille, harde, berekenende crimineel" geschetst. Janssen: "Holleeder is ondertussen neergezet als een psychopaat en, sorry voor mijn woorden, een klootzak. Dit is niet waar we met zijn allen heen moeten. Nu weer over naar het eerlijke proces." Janssen: "Deze aandacht heeft een omvang die zijn gelijke niet kent. Het is niet dat we gaan bepleiten dat Holleeder nooit een eerlijk proces heeft gekregen. Zeker niet, maar het is wel zo dat zijn schuld nog niet vast is gesteld en ondertussen is er een boek, een toneelstuk en een televisieserie." We zijn donderdag begonnen aan de eerste dag van het pleidooi van de verdediging van Willem Holleeder. Zijn advocaat Sander Janssen voert het woord en begint met een video waarmee hij wil aantonen hoe groot de media-aandacht was voor de zaak. We zagen tientallen fragmenten van kranten en websites voorbijkomen die gingen over Holleeder. Hiermee is het liveblog voor vrijdag afgerond. Bedankt voor het volgen en op donderdag 7 maart zal de verdediging haar verhaal aanvangen. Ook dan zal NU.nl aanwezig zijn en verslag doen. De verdediging zal met een heel ander verhaal komen en vooral benadrukken dat de dodelijke slachtoffers ook andere vijanden hadden omdat ze zich allemaal ophielden in het criminele milieu. Tammes somde in haar laatste woorden nog maar eens op welke feiten tegen Holleeder wettig en overtuigend bewezen worden: Het medeplegen van de uitlokking van de poging moord op Mieremet;

Het medeplegen van de uitlokking van de moord op Van Hout;

Het medeplegen van de uitlokking van de doodslag op Ter Haak;

Het medeplegen van de uitlokking van de moord op Endstra;

Het medeplegen van de uitlokking van de zware mishandeling van Denneboom;

Het medeplegen van de uitlokking van de moord op Mieremet;

Het medeplegen van de uitlokking van de moord op Houtman;

Het medeplegen van de uitlokking van de moord op Van der Bijl;

Deelname aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van moorden en wapenbezit. De zitting is hiermee voor vrijdag afgelopen. De eerste reactie van de advocaten van Holleeder is hetzelfde als op donderdag. Het verhaal van het OM noemen ze "eenzijdig en beperkt". Ook zij hadden vanaf dag één door dat de eis een levenslange straf zou gaan worden. Tammes: "Alle verdenkingen tegen Holleeder kunnen onomstotelijk worden bewezen en daarom past alleen de levenslange gevangenisstraf." Tammes: "Alle slachtoffers is onrecht aangedaan." Tammes blikt terug op de eerdere veroordelingen van Holleeder zoals de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer in 1983. Dit tekent zijn lust naar geld, aldus het OM. De officier wijst er ook op dat Holleeder altijd alles heeft ontkend, net als in zaken waar hij onherroepelijk voor is veroordeeld. Dat doet Holleeder ook nu, bepleit het OM. Tammes: "Wij hebben echter een heel ander beeld. Een beeld van een dwingeland die gedreven werd door macht en geld." We komen nu toe aan de persoonlijke omstandigheden van Holleeder. Tammes: "Holleeder heeft zich voorgedaan als een gezellige Amsterdamse jongen die hard kon lachen om de grappige kwinkslagen die werden gemaakt door de rechtbank." Het komt erop neer dat het OM vindt dat er een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd aan Willem Holleeder. Dit zal ook de waarschijnlijke eis zijn. Ook in het liquidatieproces Passage is vier keer een levenslange gevangenisstraf opgelegd, zoals aan Dino Soerel en Jesse R. Levenslang is in Nederland ook echt levenslang. Wel is er volgens het Europese Hof een belang om na maximaal 25 jaar te kijken of de levenslange gevangenisstraf gerechtvaardigd is. Volgens Tammes laat het Europese Hof wel bewegingsruimte aan de lidstaten. Tammes gaat nu de huidige stand van zaken rond het opleggen van een levenslange gevangenisstraf en de juridische discussie. Vandaar haar laatste woorden voor de storing. De levenslange gevangenisstraf kan volgens haar gerechtvaardigd zijn. De luiken gaan weer omhoog en de zitting wordt hervat. Holleeder komt inmiddels de zaal weer binnen. Het probleem lijkt opgelost. We zien op de tv-schermen dat er in ieder geval in de zaal druk wordt gewerkt om de storing op te lossen. Het geluid was op de publieke ruimte nog wel te horen. Opvallend genoeg zei Tammes in haar laatste woorden: "Dit brengt mij tot een levenslange gevangenisstraf". Het is onduidelijk of ze hier nou een voorschot nam op de strafeis, of zich versprak. Er is een storing opgetreden met het geluid en de zitting wordt stilgelegd. We mogen wel in de zaal blijven zitten. Ook Denneboom heeft een schadevergoeding ingediend. De man stond op 17 mei 2004 naast Endstra toen die werd doodgeschoten. Denneboom werd in zijn knie geschoten. Hij heeft hier medische kosten door moeten maken en die kosten moeten volgens het OM worden toegewezen. Dit geldt niet voor de beveiligingskosten die Denneboom heeft gemaakt omdat hij bang was dat hij later alsnog zou worden doodgeschoten. Bij de zoon van Houtman is na de gewelddadige dood van zijn vader een posttraumatische stressstoornis (PTSS) geconstateerd. Ook de nabestaanden van Houtman hebben vorderingen ingediend. Lees hier hoe de nabestaanden op november vorig jaar hun verhaal deden: Woede en verdriet bij nabestaanden van vermeende slachtoffers Holleeder Dit kunnen bijvoorbeeld opgelopen trauma's zijn. Zo heeft de vrouw van Van der Bijl haar man moeten identificeren. Daarnaast heeft zij zelf de vloer van het café moeten schoonmaken waar Van der Bijl was doodgeschoten. Ook de zoon is geconfronteerd met de schotwonden die zijn vader heeft opgelopen. In beide gevallen vindt het OM dat er een bedrag van 20.000 euro aan immateriële schade moet worden toegekend. Het OM meent dat een bedrag van 20.250 voor schadevergoeding in aanmerking komt. De vergoeding moet juridisch onderbouwd worden doordat er bijvoorbeeld sprake is van een erkent ziektebeeld. De zitting wordt weer hervat met het laatste deel van het requisitoir met als laatste de strafeis. Dit laatste gedeelte zal officier van justitie Sabine Tammes het woord voeren. Zij bespreekt nu de vordering van de benadeelde partijen. We beginnen met de dochter van Thomas van der Bijl die ruim 100.000 euro aan schadevergoeding heeft geëist. We onderbreken voor drie kwartier pauze. Stempher: "Verdachte besliste op afstand over leven en dood en hield niet rekening met de ellende die dit zou opleveren. Wij achten het ook wettig en overtuigend bewezen dat Holleeder samen met Soerel de opdracht heeft gegeven voor de moord op Van der Bijl." Tijdens het verhaal van het OM maakt Holleeder soms druk aantekeningen en laat hij die zien aan zijn advocaat Sander Janssen. Waarschijnlijk wijst Holleeder zijn advocaat op de in zijn ogen fouten in het verhaal van justitie. Het pleidooi van de verdediging begint op donderdag 7 maart en zal vijf dagen in beslag nemen. De opdracht voor de moorden op Houtman en Van der Bijl zouden volgens het OM in oktober 2005 door Dino Soerel zijn verstrekt aan Jesse R. Het is Q5 die ook Holleeder heeft horen praten over een conflict met deze mannen en dat ze dood moesten. Het is deze combinatie van verklaringen en het overduidelijke motief van Holleeder om Van der Bijl dood te willen, dat het OM ook Holleeder verantwoordelijk houdt voor de moordopdracht. Holleeder zou zich vooral hebben beziggehouden met de dood van Houtman. Soerel deed dit met de moord op Van der Bijl. Ros heeft op zijn beurt verklaard dat R. aan hem had laten weten dat Van der Bijl dood moest in opdracht van Holleeder en Soerel. De schutters kregen 60.000 in het vooruitzicht gesteld door Ros en zeggen beiden dat ook Jesse R. betrokken was bij de voorbereiding van de moord op Van der Bijl. Dat is van belang voor het OM omdat zij R. direct koppelen als huurmoordenaar van het driemanschap. De mannen die Van der Bijl in zijn kroeg hebben doodgeschoten hebben allebei een bekennende verklaring afgelegd. Dwight S. gaf toe de man te hebben doodgeschoten. Remy H. zei op de uitkijk te hebben gestaan, maar niet te hebben geweten van de moordplannen. Dat verhaal geloofde de rechtbank niet. Ze werden allebei in oktober 2008 veroordeeld tot 14,5 jaar celstraf. Eerst zou de moordopdracht door Jesse R. en La Serpe worden uitgevoerd. Dit mislukte echter en de twee mannen hadden het gevoel dat Van der Bijl ze in de gaten had gekregen. De opdracht verschoof toen naar Ros. Hij ontving zijn instructies een aantal keer direct van Soerel. De officier van justitie maakt nog maar eens duidelijk dat Holleeder alle reden had om Van der Bijl te vermoorden. Stempher gaat nu in op de details van de liquidatie en hoe deze tot stand is gekomen. Stempher: "Resumerend: de kennis van Van der Bijl, zijn vriendschap met Van Hout en zijn contacten in het criminele milieu, zorgen ervoor dat Van der Bijl belastend kon verklaren over Holleeder." Fred Ros, die de schutters heeft geregeld voor de moord op Van der Bijl, zegt dat de opdracht van Soerel kwam. Die laatste is hier ook tot levenslang voor veroordeeld. Astrid Holleeder heeft verklaard dat haar broer erachter was gekomen dat Van der Bijl met de politie sprak. Ook Sonja bevestigt dit verhaal en zegt dat haar broer corrupte agenten kende en zo van alles op de hoogte was. Ex-vriendin Den Hartog zegt Holleeder een keer stomdronken te hebben opgehaald uit het café De Hallen en dat Holleeder begon te tieren dat Van der Bijl met de politie sprak. Van der Bijl was daarnaast volgens het OM een 'gevaar' voor Holleeder omdat hij wist van de verdeling van het vastgoed in 1996, na het conflict tussen Van Hout en Holleeder. Vastgoed gekocht met het verdwenen Heineken-losgeld, dat door de zussen van Holleeder als het grote familiegeheim wordt omschreven. Van der Bijl zou ook hebben geweten van het bestaan van het driemanschap en uiteindelijk zelf plannen hebben gehad om Holleeder te vermoorden. Van der Bijl was ook op de hoogte van de afpersing van Houtman door Holleeder. Hij heeft hier ook uitgebreid over verklaard tegenover de politie.