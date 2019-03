Janssen haalt aan dat Ros in eerste aanleg nog werd omschreven als een "spin in het web als het ging om liquidaties" en dat het toch "proportioneel" werd geacht om ook hem toe te laten als kroongetuige. Wat de advocaat bedoelt, is dat het OM al een kroongetuige had in de persoon van La Serpe en er nu ook voor koos om Ros deze status te geven. In de wet is vastgelegd dat een kroongetuige alleen kan worden toegelaten als het OM niet anders kan. De verklaringen moeten dus zo cruciaal zijn, dat mensen zonder deze getuigenissen niet veroordeeld kunnen worden. Dat laatste is dan uiteraard nog aan de rechtbank. Janssen vindt het in ieder geval niet proportioneel.