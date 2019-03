Hillis is volgens Janssen de "sleutel" in dit hele verhaal, en niet Holleeder. Hillis is volgens de advocaat in de jaren negentig in conflict geraakt met de Servische criminelen rond Jocic en wierp zich in 2000 op als persoon die kon bemiddelen tussen Mieremet en diezelfde Jocic. Die twee laatste hadden een conflict en Mieremet moest een bedrag aan Jocic betalen om dat conflict op te lossen. Holleeder heeft in die ruzie bemiddeld en uiteindelijk met Hillis afgesproken dat Hillis het bedrag dat Mieremet moest betalen aan Jocic zou overdragen.