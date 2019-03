Janssen legt uit dat na de moord op Mieremet in Thailand in veel artikelen te lezen was dat het een man met veel problemen met andere criminelen was. De advocaat van Holleeder benadrukt dat Mieremet na de aanslag in 2002 eerst dacht dat de Servische crimineel Sreten Jocic achter de moordpoging zat. "Terecht volgens de verdediging", aldus Janssen. Zij denken ook dat het aannemelijk is dat Jocic achter de moord op de criminele partner van Mieremet, Sam Klepper, in 2000 zit. Plausibeler dan dat Holleeder erachter zit in ieder geval.