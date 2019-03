Willem Holleeder stond volgens het Openbaar Ministerie (OM) aan de top van de piramide die besliste over leven en dood. Het OM stelde donderdag vast dat Holleeder schuldig is aan de moorden op Willem Endstra, John Mieremet en Cor van Hout.

Met de zogenoemde piramide doelde het OM op de criminele organisatie waartoe Holleeder samen met Dino Soerel en Stanley Hillis behoorde.

Het veelgenoemde driemanschap "is cruciaal", zei officier van justitie Sabine Tammes donderdag. "Omdat zij beslisten over leven en dood", vervolgde ze op de derde dag van het requisitoir in de zaak tegen Holleeder.

"Dat kon verschillende redenen hebben: praten met de politie, het naar het leven staan van iemand van het driemanschap of niet meer willen betalen."

Holleeder had volgens OM duidelijke motieven voor moorden

Deze drie motieven gingen volgens het OM allemaal op voor de moord op Willem Endstra. De zakenman werd op 17 mei 2004 geliquideerd. Justitie heeft de stellige overtuiging dat de Groep Alkmaar, bestaande uit voornamelijk mannen van Turkse afkomst, uitvoering hebben gegeven aan de moordopdracht.

Volgens het OM is onomstotelijk bewezen dat Holleeder de liquidatie van Endstra heeft uitgelokt. In een eerder op donderdag vertoonde video werd door het OM bepleit dat er een overduidelijke link is tussen het driemanschap, een groep criminelen daaronder die werd bestempeld als de tussenlaag en de uiteindelijke uitvoerders.

Mieremet zou Holleeder naar het leven hebben gestaan

Uitvoerders die volgens het OM ook in beeld komen bij de moord op crimineel John Mieremet in november 2005. Twee mannen van de Groep Alkmaar waren ten tijde van de liquidatie in Thailand, waar Mieremet werd doodgeschoten.

Holleeder had volgens justitie alle reden om Mieremet te vermoorden. Zo zou Holleeder achter zijn geld hebben aangezeten. Daarnaast zou hij hebben bepaald dat Endstra het geld dat Mieremet bij de zakenman had geïnvesteerd, niet meer mocht terugbetalen.

Toen de aanslag op Mieremet in 2002 mislukte, waar Holleeder ook achter zou zitten, zouden de mannen elkaar naar het leven hebben gestaan en was het volgens het OM een kwestie van "de eerste zijn".

OM ziet ook duidelijk rol van Holleeder bij moord op Van Hout

Anders was dit bij de moord op Cor van Hout en de dood van Robert ter Haak, die op 24 januari 2003 in Amstelveen naast het slachtoffer stond. Het eindoordeel van het OM was hetzelfde. Holleeder heeft de moord uitgelokt met hebzucht als motief.

De opdracht zou deze keer aan Jesse R. zijn verstrekt. Hij is de spil van het tweede moordcommando waar het driemanschap over zou hebben beschikt.

Getuigenverklaringen spelen belangrijke rol

Officier van justitie Tammes, die donderdag het woord voerde, wees vooral op de vele getuigenverklaringen, zoals die van de zussen Holleeder en de ex-vriendin van Willem, Sandra den Hartog. Hij zou in gesprekken met hen zijn eigen betrokkenheid hebben opgebiecht.

Forensisch bewijs voor de betrokkenheid van Holleeder ontbreekt. Ook is niemand van de Groep Alkmaar ooit veroordeeld voor betrokkenheid bij een van de genoemde moorden.

Vrijdag wordt de strafeis uitgesproken

Vrijdag is de vierde en laatste dag van het requisitoir. Dan worden de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl besproken, gevolgd door de strafeis.

Naar alle waarschijnlijkheid zal het OM tegen Holleeder een levenslange gevangenisstraf eisen.