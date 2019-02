Willem Holleeder heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) een leven geleid waarin hij mensen die hem in de weg stonden heeft laten liquideren. Dat werd donderdag bepleit op de tweede dag van het requisitoir.

Donderdag benadrukte het OM de "leugenachtige" houding van Holleeder in zijn proces. Vrijdag blikten de officieren terug op het criminele leven dat hij zou hebben geleid.

Dat criminele bestaan begon volgens het OM met de vrijlating van Holleeder en Cor van Hout in 1992, toen hun straf voor het ontvoeren van Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer in 1983 erop zat, en eindigde met de liquidatie van Thomas van der Bijl in april 2006.

"Wij hebben de weg gevolgd die Holleeder in onze ogen heeft bewandeld", aldus officier van justitie Lars Stempher. "Een weg, waarbij de dood vaak op de loer lag en helaas ook genadeloos heeft toegeslagen. Een weg vol met ellende, door verdachte bewust opgezocht, zich daarbij realiserend dat er slachtoffers zouden vallen."

Holleeder sloot zich volgens OM altijd aan bij sterkste partij

Stempher zei vrijdag dat uit het dossier een beeld is ontstaan van een man die zich in het criminele milieu steeds wist aan te sluiten bij de op dat moment sterkste partij."Verdachte is daarin nietsontziend, opportunistisch, manipulatief en door geld en macht gedreven."

De bovenliggende partij in het criminele milieu in de tweede helft van de jaren negentig bestond volgens het OM uit John Mieremet en Sam Klepper. Volgens justitie was Holleeder bereid om Van Hout, een vijand van de twee criminelen, op te offeren. "We zien Holleeder zich met ogenschijnlijk gemak ontdoen van mensen", aldus Stempher.

Dat deed Holleeder volgens het OM door Mieremet en Klepper behulpzaam te zijn bij beide aanslagen op het leven van zijn "bloedgabber" Van Hout, in 1996 en daarna in 2000. Beide moordpogingen mislukten.

Driemanschap vormt zich volgens justitie in 2000

Dezelfde handelswijze hanteerde hij volgens justitie in 2000. Aan het einde van dat jaar werd Klepper doodgeschoten, en ook hierbij ziet het OM aanwijzingen dat Holleeder betrokken zou zijn. Die zaak is hem niet ten laste gelegd.

"Mieremet lijkt op dat moment onwetend van het dubbelspel dat verdachte speelt", vervolgde Stempher. "Mieremet zal er later achterkomen dat verdachte zijn heil zoekt bij de op dat moment sterkste partij, met daarin Stanley Hillis en Dino Soerel. Het driemanschap begint zich te vormen."

Criminele organisatie zou betrokken zijn bij alle levensdelicten

Dat zogenoemde driemanschap is volgens het OM de criminele organisatie waar Holleeder sinds 2001 deel van heeft uitgemaakt en die verantwoordelijk is voor alle aan hem ten laste gelegde levensdelicten.

Holleeder zei vrijdag in een korte reactie dat hij nooit een opdracht heeft gegeven voor welke moord dan ook en dat er geen getuige is die hem hieraan kan koppelen.

Justitie betoogde vrijdag dat de organisatie voor het uitvoeren van de liquidatieopdrachten beschikte over twee moordcommando's. Wie dat zijn en welke rol zij hebben gespeeld, zal vrijdag 28 februari en 1 maart worden besproken. Dan komen de zaakdossiers aan bod, gevolgd door de strafeis.

